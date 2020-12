Les règles du don de sang enfin assouplies pour les hommes gays et bisexuels

Le gouvernement britannique a annoncé lundi 14 décembre qu’il mettrait fin à l’interdiction partielle, vieille de plusieurs années, des hommes homosexuels et bisexuels de donner du sang, ce que les militants considèrent comme une avancée majeure vers l’égalité.

De nouvelles lignes directrices décrites par le gouvernement comme un «changement historique» relâcheront les obstacles qui empêchent les hommes homosexuels de donner leur sang.

Désormais, tout homme ayant des relations sexuelles avec des hommes et entretenant des relations monogames à long terme, ou ayant été avec leur partenaire sexuel depuis plus de trois mois, pourra faire un don de sang à tout moment à partir de l’été 2021. Peu importe leur sexe, leur le sexe du partenaire ou le genre de sexe qu’il a.

Des restrictions subsistent cependant. Tous les donneurs qui ont eu plus d’un partenaire sexuel ou un nouveau partenaire au cours des trois derniers mois peuvent faire un don de sang tant qu’ils n’ont pas eu de relations sexuelles anales.

De plus, ceux qui prennent la PrEP, l’antiviral anti-VIH, ou se livrent au chemsex ne seront toujours pas autorisés à faire un don.

NHS Blood and Transport, l’autorité spéciale qui collecte les dons de sang, évaluera désormais individuellement les risques potentiels en modifiant son questionnaire de contrôle de santé des donneurs.

Ces critères implémentent un changement longtemps imploré par les militants – se concentrant sur les comportements individuels plutôt que sur des hypothèses générales.

C’est une décision frappante du ministère de la Santé et des Affaires sociales qui abandonne une politique de 2017 qui interdisait aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de donner du sang à moins qu’ils ne soient disposés à s’abstenir de relations sexuelles, orales et anales, pendant trois mois.

La politique s’appliquait même aux hommes homosexuels mariés et à ceux qui avaient des relations monogames, ce qui, selon les militants, montrait à quel point l’homophobie était ancrée.

En effet, bon nombre des principaux groupes britanniques pour l’égalité du sang et des organismes de bienfaisance pour la santé sexuelle ont salué cette décision comme «pionnière», tandis que les responsables de la santé ont souligné que la décision préserve la sécurité de l’approvisionnement en sang du pays.

Dans un contexte de baisse du nombre de dons de sang et de militants ayant même lancé une «banque de sang illégale» plus tôt cette année pour souligner à quel point c’est futile, le gouvernement a assoupli l’interdiction.

Les conseillers en santé ont recommandé les changements après avoir examiné les dernières preuves en matière de don de sang et de santé sexuelle.

Un comité d’experts du ministère de la Santé et des Affaires sociales, appelé le Comité consultatif sur la sécurité du sang, des tissus et des organes, qui conseille les agences de santé britanniques, a considéré le sexe anal comme un «comportement sexuel à haut risque».

Le comité a également reconnu que «tous les donneurs», y compris les personnes hétérosexuelles, peuvent être porteurs d’infections. Chemsex, l’usage de drogues pendant les rapports sexuels, a également été compté parmi les comportements à risque.

Su Brailsford, directrice médicale associée du NHS Blood and Transport, a déclaré: «Les patients comptent sur la générosité et l’altruisme des donneurs pour leur sang vital

«Nous sommes fiers de disposer de l’approvisionnement en sang le plus sûr au monde et je suis heureux d’avoir conclu que ces nouveaux changements dans la sélection des donneurs garantiront la sécurité du sang.»

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a accepté les recommandations du For the Assessment of Individualized Risk, un groupe directeur des services de transfusion sanguine et des associations caritatives LGBT +, dans un rapport publié lundi.

Tandis qu’Ethan Spibey, fondateur du groupe de pression pour le don de sang égal FreedomToDonate, a déclaré: «Nous nous félicitons d’une nouvelle politique pionnière et sommes immensément fiers que plus de personnes que jamais puissent offrir équitablement le don du sang.

Après six ans de campagne pour la levée des restrictions, il a ajouté: «Le simple fait d’être un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes n’est pas une raison suffisante pour empêcher quelqu’un de donner son sang.»

Le Dr Michael Brady, directeur médical de la principale organisation caritative de santé sexuelle du pays, Terrence Higgins Trust, a applaudi cette décision alors qu’il cherchait à souligner que: «Il y a certainement plus de travail à faire.

«Nous continuerons de travailler pour nous assurer que notre service de don de sang est inclusif, fondé sur des preuves et maximise le nombre de personnes pouvant faire un don tout en garantissant la sécurité de notre approvisionnement en sang.»

L’interdiction pour les hommes gays et bisexuels de donner du sang a été introduite pour la première fois dans les années 1980

La fenêtre de report de trois mois était une itération un mouvement obsédant des législateurs dans les années 1980 où, dans les affres de la crise du sida, une interdiction à vie des hommes gais et bisexuels de donner du sang a été introduite pour la première fois.

À l’époque, la peur et l’homophobie mijotant, on en savait peu sur le virus de l’immunodéficience humaine, qui cause la maladie, et il n’y avait pas de test rapide pour déterminer si quelqu’un l’avait contracté.

Pendant des décennies, les militants ont cherché à souligner qu’interdire aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de donner du sang est inutile, discriminatoire et un gaspillage de sang sûr.

Mais la science – et la compréhension du VIH – a énormément progressé, avec des tests simples désormais monnaie courante pour identifier rapidement si le sang contient le virus. Pourtant, l’interdiction est restée en place.

L’interdiction à vie a été ramenée à un an de report en 2011, puis trois mois après, sur la base des conseils du Comité consultatif sur la sécurité du sang, des tissus et des organes. Les services de sang d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles ont mis en œuvre ces directives pour les donneurs de sang.