Les règles du bonus PC et tablette ont changé: les nouveaux appareils compatibles

Pour le moment, les produits pouvant être achetés à l’aide du Bonus PC, tablette et Internet il y en a très peu, pour une raison qui n’a pas été facile à prévoir: Infratel – la société du MISE qui s’est chargée de tracer les contours de l’initiative – caractéristiques très spéciales pour les appareils vendus par les opérateurs qui pouvaient être achetés avec des bons, avec pour conséquence l’exclusion de 99% des produits sur le marché de l’offre de bons. Maintenant, cependant, après les protestations formelles de certains des opérateurs qui avaient rejoint le projet, les exigences sont liées à devenir moins restrictif.

L’annonce est venue d’Infratel, qui a publié sur son site de clarification sur certaines interprétations des exigences rendues publiques il y a plusieurs jours. Infratel précise que les caméras des PC ou tablettes pourront avoir uneouverture focale plus petite 10 pour cent de la valeur minimale précédemment considérée, ou f / 1,9; la processeurs ils ne devront pas nécessairement avoir une vitesse de 2 GHz mais, dans le cas des unités à 8 cœurs, ils peuvent descendre à 1,6 GHz; Là capacité de la batterie un minimum de 6000 mAh attendu pour les tablettes peut également être atteint en accessoires fournis, et il en sera de même pour la présence d’une webcam dans les PC.

Bref, il ne s’agit pas d’exigences radicalement différentes de celles publiées il y a quelques jours, mais de simples exceptions à une liste qui avait soulevé beaucoup de controverse de la part des opérateurs impliqués et des observateurs extérieurs. Le document Infratel est né avec l’intention de protéger les consommateurs d’offres qui risquaient de mettre entre leurs mains des appareils de mauvaise qualité, enrichissant les opérateurs qui les vendaient; les spécifications techniques énumérées n’ont cependant aucune comparaison sur le marché, sauf dans les appareils qui finiraient par coûter beaucoup plus cher que la capacité du bonus, ce qui le rend peu utile.

Avec la solution choisie, les opérateurs n’auront plus beaucoup plus de choix quant aux appareils à proposer aux consommateurs, notamment côté PC. Il est plutôt probable qu’ils opteront pour des packages qui incluent powerbank et webcam capable de répondre aux exigences mises à jour.