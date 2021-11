Les références de Spider-Man dans la nouvelle bande-annonce de Morbius laissent les fans de Marvel excités et confus

La dernière bande-annonce de Morbius ne montre pas seulement plus de l’anti-héros vampire monstrueux de Jared Leto, elle confirme que Sony va fort avec son univers partagé prévu. Les images récemment publiées regorgent d’indices, d’indices et d’œufs de Pâques, tous liés Morbius non seulement avec des gens comme Venin, mais avec l’univers cinématographique Marvel et peut-être même L’incroyable homme-araignée franchisé aussi.

#Morbius se connecte à tous les films Spider-Man 🕸 pic.twitter.com/DG3hH4zDcB – Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) 2 novembre 2021

En plus de présenter l’anti-héros Marvel suceur de sang de Jared Leto, la séquence apporte de nombreux éléments de la cinématique Spider-Verse dans la mêlée, y compris celui de Michael Keaton. Spider-Man : Retrouvailles méchant Adrian Toomes AKA The Vulture, le journal bien-aimé The Daily Bugle, le bâtiment Oscorp – qui porte le même logo que L’incroyable homme-araignée, une photo de Spider-Man de Sam Raimi sous la forme de graffitis, et même des mentions du chat noir et du rhinocéros de Marvel rogue, qui apparaissent tous deux dans le Daily Bugle. Phew.

Le film Morbius utilise : – MCU Vautour

– Révélation de l’identité de MCU Spider-Man

– Logo Raimi Daily Bugle

– Logo TASM Oscorp

– Art de Raimi Spider-Man

– Les noms « Black Cat » et « Rhino » apparaissent également dans le Daily Bugle dans la dernière bande-annonce. pic.twitter.com/UfXsEZ6m7f – Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) 1er novembre 2021

Le dernier plan de la bande-annonce apporte cependant l’une des plus grandes confirmations de la bande-annonce d’un univers partagé, alors que Michael Morbius terrifie l’une de ses victimes potentielles en déclarant qu’il… est…Venin. Bien sûr, il n’est pas Venom et assure rapidement au pauvre homme qu’il est en fait un médecin, mais cela indique clairement que le symbiote de Tom Hardy finira par se retrouver face à face avec le vampire de Leto.

Les Morbius la bande-annonce mentionne même plusieurs connexions MCU, y compris l’identité de Peter Parker dévoilée par Mysterio. Vraiment, cela ne devrait pas surprendre compte tenu des indices laissés par la récente suite de Sony Venom : qu’il y ait un carnage, ainsi que Leto affirmant récemment que Morbius offre « un réseau d’opportunités ».

Donc.#Morbius a

– La photo de Raimi Spidey

– Meurtrier = Mysterio (Sony-MCU)

– Vautour de Sony-MCU

– Chat noir et rhinocéros de TASM-verse. WTF se passe dans le film !! ?? pic.twitter.com/0KOXToyIYN – Chroniques (personnelles) (@Chroni_cles) 1er novembre 2021

Le lien le plus surprenant est peut-être avec le logo Oscorp, vu pour la dernière fois dans L’incroyable homme-araignée séries de films. Bien que la conception du bâtiment ait changé, le logo reste le même, ce qui amène beaucoup à se demander si Morbius se connectera en fait à, eh bien, tout.

Tour Oscorp : même logo, nouveau bâtiment Regardez le nouveau #Morbius bande-annonce : https://t.co/7dgnhWVgyYpic.twitter.com/oHSBct7kQ3 – MCU – Le Direct (@MCU_Direct) 2 novembre 2021

Ce grand nombre de liens et de liens avec toutes sortes d’autres Homme araignée franchises a laissé certains fans se gratter la tête, se demandant comment exactement Morbius équilibrera tous ces éléments et réussira d’une manière ou d’une autre à les réunir tous.

Tellement de confusion en ce moment. #Morbiuspic.twitter.com/RlTIZdbvhd – Binge Watch This (@BingeWatchThis_) 1er novembre 2021

Il y a eu beaucoup de théories sur la façon dont Morbius enflammerait le soi-disant univers Sony Spider-Man, les fans supposant qu’à tout le moins, il y aurait des rappels à des personnes comme Venin. Au lieu de cela, non satisfait de simplement établir un lien avec les autres projets Marvel de Sony, il semble certainement Morbius rappellera tout.

j’aime que tout le monde théorise constamment dans quel univers se trouve Morbius alors que Morbius est juste ici et se déroule dans tous les univers pic.twitter.com/RmANeh54T2 – Luc (@qLxke_) 1er novembre 2021

Morbius trouve Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, un ancien biochimiste primé qui souffre d’une maladie du sang rare qui l’a rendu faible et mourant. Dangereusement malade et déterminé à sauver d’autres victimes de son sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors qu’au premier abord cela semble être un succès radical, une obscurité en lui se déchaîne. Le bien l’emportera-t-il sur le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions mystérieuses ? Morbius découvre bientôt qu’il est maintenant imprégné de capacités surhumaines et de traits physiques de type vampire qui émergent comme une forme de vampirisme.

Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson aux côtés de Jared Leto, et devrait sortir le 28 janvier 2022.

