Les Red Sox bien-aimés de Benn Affleck partagent un message effronté pour Jennifer Lopez

Réglé sur une version instrumentale de la chanson «Never Forget You» de Zara Larsson et Mnek, le clip présente Lopez assis au sommet du célèbre Green Monster du stade.

«À la fille sur le monstre pour le baseball du dimanche soir en 2019. Revenez bientôt. Tu nous manques », a écrit l’équipe sur la vidéo, qui la présentait également s’amuser avec la mascotte de l’équipe, Wally le monstre vert.

Jennifer Lopez et Ben Affleck regardent les Yankees de New York affronter les Red Sox de Boston à Fenway Park le 11 octobre 2003. Barry Chin / Boston Globe via Getty Images

Lopez et son ex-fiancé Ben Affleck, un fan inconditionnel des Red Sox, ont participé à plusieurs matchs au début des années 2000, alors qu’ils étaient l’un des couples de célébrités les plus en vogue.

Le message de TikTok ne mentionne pas Affleck par son nom, mais lui et Lopez ont fait l’objet de rumeurs ces dernières semaines selon lesquelles ils sont à nouveau ensemble. Le copain d’Affleck, Matt Damon, a même dit qu’il adorerait les revoir, et « Jeopardy! » les fans pensaient qu’un épisode récent prédisait la possibilité qu’ils sortiraient à nouveau.

Lopez et Affleck étaient un spectacle familier à Fenway Park. Ezra Shaw / Getty Images

La bataille pour les intérêts encourageants de J.Lo est à peu près aussi délicate que de frapper une balle rapide.

Rodriguez, bien sûr, a joué pour le rival des Red Sox, les Yankees de New York. Lopez a également grandi dans le Bronx, où jouent les Yankees.

Les fans des Red Sox voudront peut-être faire preuve de prudence lorsque Lopez et Affleck se revoient. Ils se sont séparés en janvier 2004, et plus tard cette année-là, l’équipe a remporté sa première série mondiale en 86 ans, brisant la soi-disant malédiction du Bambino. L’équipe allait remporter trois autres World Series après cela. Coïncidence? Vous êtes le juge.

