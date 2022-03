Les Red Hot Chili Peppers sortent leur nouveau single Poster Child

Après presque 11 ans de John Frusciante séparé du groupe Red Hot Chilli Peppersles membres du groupe Anthony Kiedis, Puce et Tchad Smith ils ont confirmé en 2020 que leur guitariste principal revenait jouer avec eux, et pas seulement cela, mais l’ensemble travaillait sur de nouveaux disques.

Même avec cette annonce, les complications de la pandémie nous ont fait ne rien savoir de plus sur le projet Red Hot Chili Peppers, mais cela a changé lorsque cette même année, ils ont annoncé ce que tout le monde attendait : un nouvel album du groupe.

Il y a quelques semaines, ils ont révélé que dans quelques semaines, nous aurons la chance d’écouter leur douzième album, qui s’intitule » Amour illimité ».

En plus de montrer la couverture de l’album et la liste des chansons, ils ont également profité de l’occasion pour créer la première coupe de l’album, « Été noir ». Cependant, ils sont maintenant de retour avec un nouveau single.

Le dernier contenu de Red Hot Chili Peppers, »Affiche Enfant » présente la touche funk qui caractérise le groupe dans ses chansons les plus connues telles que »Californication » ou »Snow (Hey Oh) », où brille la guitare de Frusciante et la ligne de basse de Flea, où Anthony Kiedis chante des paroles pleines de références à de grands artistes comme Led Zeppelin, Judas Priest, Motörhead, Sid Vicious, Talking Heads, Flavor Flav, Duran Duran, Van Morrison, MIA et ils citent même Ronald Reagan et le Karate Kid.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre le 1er avril pour écouter »Unlimited Love » dans son intégralité, en écoutant la formation principale du groupe qui est devenu l’un des plus grands parmi les critiques et les fans.