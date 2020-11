Les recrues Lolo Jones et Natalie Anderson sont les plus grandes cibles à l’approche de la saison

MTV Le défi 36: agents doubles présente 10 recrues et ramène les favoris des fans qui n’ont pas concouru depuis des années, tels que Theresa Gonzalez et Darrell Taylor. En outre, la distribution comprend plus de 50% de candidats au BIPOC, conformément à leurs nouvelles initiatives de diversité. Avant le début de la compétition, les joueurs ont énuméré les autres concurrents qu’ils craignaient le plus, et la majorité d’entre eux ont nommé les recrues LoLo Jones et Natalie Anderson.

Natalie Anderson sur le treizième épisode de deux heures de «Survivor: Winners at War» | CBS

‘The Challenge’ revient pour la saison 36

CBS-Viacom a renouvelé la longue série de concours de réalité Le défi après une 35e saison réussie qui a donné à la franchise ses meilleures notes depuis Bataille des ex (2012).

Suite à l’annonce du renouvellement, l’équipe de casting a créé un thème pour la 36e saison et a commencé à contacter des concurrents potentiels qui, à leur avis, conviendraient.

Un total de 38 joueurs possibles sont entrés dans le séquestre pendant deux semaines et ont subi de nombreux tests COVID-19.

Huit remplaçants ont été supprimés et les 30 derniers concurrents se sont envolés pour l’Islande, où ils ont commencé le tournage en août 2020.

Le casting de ‘The Challenge 36’ comprend l’ancien vainqueur de ‘Survivor’

Sur les 30 membres de la distribution, 10 sont des recrues ou des prospects. Grand frère 16 houseguest Amber Borzotra, Ex sur la plage 3 star Mechie Harris, Es-tu l’élu? 8 la candidate Amber Martinez, L’Amérique a du talent 14 star Joseph Allen, Love Island Royaume-Uni‘s Gabby Allen, lutteur professionnel Lio Rush, olympien et Champs contre pros star LoLo Jones, Ultimate BeastMaster concurrent Nam Vo, Survivant la championne Natalie Anderson, et Naufragé au Royaume-UniLiv Jawando est en compétition pour la première fois aux côtés de 20 anciens combattants.

Ils incluent Aneesa Ferreira, Cory Wharton, Kaycee Clark, Kam Williams, Devin Walker-Molaghan, Nicole Zanatta, Fessy Shafaat, Nany González, Josh Martinez, Theresa Jones (Gonzalez), Jay Starrett, Big T Fazakerley, Leroy Garrett, Tori Deal, Kyle Christie et Nelson Thomas ainsi que les anciens vainqueurs Wes Bergmann, CT Tamburello, Ashley Mitchell et Darrell Taylor.

Les recrues LoLo Jones et Natalie Anderson ont déjà considéré les plus grandes menaces

Après que les membres de la distribution ont eu la chance de se rencontrer, ils ont souligné qui ils avaient déjà épinglé comme leur plus grande menace avant de commencer la compétition.

Alors que Leroy et Kyle ont noté qu’ils se sentaient le plus menacés par ceux qui avaient déjà gagné auparavant, d’autres ont spécifiquement nommé Wes comme un concurrent à surveiller dans le match. Jay sait que Wes a des amitiés avec plusieurs autres concurrents, et Nam a souligné l’intellect de Wes et sa capacité à jouer au jeu à un niveau élevé.

De plus, Nany a qualifié le double vainqueur de «Cerveau politique» tandis que Fessy se sent menacé par Wes et CT parce qu’ils ont une «voix plus grosse» que lui.

La majorité des joueurs inclus dans le clip ont nommé LoLo et Natalie comme les plus grandes menaces en raison de l’expérience de LoLo en tant que star de la piste olympique et du CV impressionnant de Natalie en tant que Survivant vainqueur et finaliste.

Par conséquent, ces recrues ont les cibles les plus importantes sur leur dos à l’approche de la saison, car plusieurs joueurs pensent que les deux vont bien performer.

Vont-ils immédiatement s’en prendre à LoLo et Natalie ou tenter de travailler d’abord avec les recrues? Le défi 36: agents doubles premières le 9 décembre à 8 / 7c sur MTV.