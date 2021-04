Les récitals que vous pourrez voir dans les prochains mois en Argentine

Des émissions massives comme des récitals ont été vues lourdement battu par la pandémie de coronavirus depuis l’année dernière. L’impossibilité de rassembler un grand nombre de personnes particulièrement ciblé l’industrie de la musique et a mis de nombreux groupes en difficulté. Plus d’un an après le début de la crise sanitaire mondiale, la situation continue d’être préoccupante, mais dans certains endroits, elle a commencé à s’offrir des concerts avec des protocoles contre Covid-19. L’Argentine est l’un d’entre eux et une série de spectacles en direct de certains des groupes les plus importants sont à venir.. Notez la liste complète des dates prévues!

Divisé est revenu sur scène fin janvier lors d’un événement en plein air au Amphithéâtre municipal de Rosario. En février, il s’est également produit à Cordoue et à Buenos Aires. Dans la capitale fédérale, il a accompli une demi-douzaine de fonctions dans le Théâtre d’opéra. Pour le 24 avril, un nouveau concert a été organisé à La Plata, mais la situation épidémiologique actuelle l’a empêché. Pour cela, la prochaine présentation aura lieu le 8 mai au Quality Espacio de Córdoba et sous des soins de santé stricts. Les billets sont en vente à partir du 1er avril.







Groupe de reggae Non palescent Il a également eu son retour sur le ring en janvier et à Rosario. Il l’a fait dans le Amphithéâtre Humberto de Nito pour commencer une série de présentations au cours de l’été. Pour avril, il avait prévu de nouveaux concerts à Buenos Aires, bien qu’il ait dû les reporter en raison de l’augmentation des cas de coronavirus. Ses prochaines dates sont: 15 mai (Haedo), 21 mai (CABA), 29 mai (San Miguel), 3 juin (San Miguel) et 4 juin (San Miguel).

(nonpalidece.com.ar)



Un musicien préparant son premier spectacle en face-à-face est Juanse, qui est actuellement également présenté sur MasterChef Celebrity. Le rockeur a publié le 16 avril son nouvel album solo 222 Biograma produit par Andrew Loog Oldham, ancien manager de la Pierres qui roulent, et le présenter le 2 mai à l’amphithéâtre du parc Centennial. Puis il 27 mai Ce sera au théâtre Gran Rex. Les billets peuvent maintenant être achetés.

(ticketek.com.ar)



+ Les prochains concerts musicaux en Argentine

Thunder | 5 mai | Théâtre Gran Rex

Gardelino Full Band | 2 mai | Théâtre Gran Rex

Ulises Bueno | 7 et 8 mai | Théâtre Gran Rex

Los Palmeras | 14 et 15 mai | Théâtre Gran Rex

Revanchistes | 22 mai | Chapiteau

Les ombres | 29 mai | Amphithéâtre du parc du centenaire

Jairo | 15 mai | Théâtre de qualité de Cordoue

Piazzolla 100 ans | 22, 23 et 24 mai | Théâtre Tronador

Pier | 1er mai | Œuvres de théâtre

Les pilules du grand-père | 22 avril | Amphithéâtre municipal de Rosario