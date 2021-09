Les recherches internes de Facebook ont ​​révélé qu’Instagram est nocif pour les adolescents

17 sept. 2021 14:17:21 IST

Les responsables de Facebook ont ​​effectué des recherches internes en mars 2020 montrant que Instagram – la plate-forme de médias sociaux la plus utilisée par les adolescents – est préjudiciable à l’image corporelle et au bien-être des adolescentes, mais a balayé ces conclusions sous le tapis pour continuer à faire des affaires comme d’habitude, selon un 14 septembre 2021, le journal Wall Street rapport.

La politique de Facebook de rechercher des profits indépendamment des dommages documentés a suscité des comparaisons avec Big Tobacco, qui savait dans les années 1950 que ses produits étaient cancérigènes, mais l’a publiquement nié jusqu’au 21e siècle. Ceux d’entre nous qui étudient l’utilisation des médias sociaux chez les adolescents n’avaient pas besoin d’une étude de recherche interne supprimée pour savoir que Instagram peut nuire aux adolescents. De nombreux articles de recherche évalués par des pairs montrent la même chose.

Il est important de comprendre l’impact des médias sociaux sur les adolescents, car presque tous les adolescents se connectent quotidiennement. UNE Centre de recherche Pew Un sondage montre que 89 % des adolescents déclarent être en ligne « presque constamment » ou « plusieurs fois par jour ».

Les adolescents sont plus susceptibles de se connecter à Instagram que tout autre site de médias sociaux. C’est une partie omniprésente de la vie des adolescents. Pourtant, les études montrent systématiquement que plus les adolescents utilisent Instagram, plus leur bien-être général, leur estime de soi, leur satisfaction de vivre, leur humeur et leur image corporelle sont mauvais. Une étude a révélé que plus les étudiants utilisaient Instagram un jour donné, plus leur humeur et leur satisfaction de vie étaient mauvaises ce jour-là.

Comparaisons malsaines

Mais Instagram n’est pas problématique simplement parce qu’il est populaire. Il y a deux caractéristiques clés de Instagram qui semblent le rendre particulièrement risqué. Premièrement, il permet aux utilisateurs de suivre à la fois des célébrités et des pairs, qui peuvent tous deux présenter une image manipulée et filtrée d’un corps irréaliste ainsi qu’une impression hautement organisée d’une vie parfaite.

Alors que tous les médias sociaux permettent aux utilisateurs d’être sélectifs dans ce qu’ils montrent au monde, Instagram est connu pour ses capacités de retouche photo et de filtrage. De plus, c’est la plate-forme populaire parmi les célébrités, les modèles et les influenceurs. Facebook a été relégué aux mamans et grands-parents du football pas cool. Pour les adolescents, cette intégration transparente de célébrités et de versions retouchées de pairs réels présente un environnement propice à une comparaison sociale ascendante, ou à vous comparer à quelqu’un qui est « meilleur » à certains égards.

Les humains, en règle générale, se tournent vers les autres pour savoir comment s’intégrer et juger de leur propre vie. Les adolescents sont particulièrement vulnérables à ces comparaisons sociales. Presque tout le monde peut se souvenir de s’être inquiété de s’intégrer au lycée. Instagram exacerbe cette inquiétude. Il est déjà assez difficile de se comparer à un mannequin qui a l’air fantastique (bien que filtré) ; cela peut être encore pire lorsque la comparaison filtrée est Natalie au bout du couloir.

Se comparer négativement aux autres amène les gens à se sentir envieux de la vie et du corps apparemment meilleurs des autres. Récemment, des chercheurs ont même tenté de lutter contre cet effet en rappelant Instagram utilisateurs que les messages étaient irréalistes.

Cela n’a pas fonctionné. Les comparaisons négatives, qui étaient presque impossibles à arrêter, conduisaient toujours à l’envie et à la baisse de l’estime de soi. Même dans les études dans lesquelles les participants connaissaient les photos sur lesquelles ils étaient montrés Instagram ont été retouchées et remodelées, les adolescentes se sentaient encore plus mal dans leur corps après les avoir vues. Pour les filles qui ont tendance à faire beaucoup de comparaisons sociales, ces effets sont encore pires.

Objectification et image corporelle

Instagram est également risqué pour les adolescents, car l’accent mis sur les images du corps amène les utilisateurs à se concentrer sur l’apparence de leur corps aux yeux des autres. Notre recherche montre que pour les adolescentes – et de plus en plus les adolescents – penser à leur propre corps comme objet d’une photo augmente les pensées inquiétantes sur la façon dont elles regardent les autres, ce qui conduit à avoir honte de leur corps. Le simple fait de prendre un selfie à publier plus tard les fait se sentir encore plus mal à l’aise avec les autres.

Être un objet à voir pour les autres n’aide pas la « génération selfie » à se sentir autonome et sûre d’elle – cela peut faire exactement le contraire. Ce ne sont pas des problèmes de santé négligeables, car l’insatisfaction corporelle pendant l’adolescence est un prédicteur puissant et constant des symptômes ultérieurs de troubles de l’alimentation.

Facebook a reconnu en interne ce que les chercheurs documentent depuis des années : Instagram peut être nocif pour les adolescents. Les parents peuvent aider en parlant à plusieurs reprises à leurs adolescents de la différence entre l’apparence et la réalité, en encourageant leurs adolescents à interagir avec leurs pairs face à face et à utiliser leur corps de manière active au lieu de se concentrer sur le selfie.

La grande question sera de savoir comment Facebook gère ces résultats dommageables. L’histoire et les tribunaux ont été loin de pardonner l’approche tête dans le sable de Big Tobacco.

Christia Spears Brown, professeur de psychologie, Université du Kentucky

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

