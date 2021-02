Les recettes sont arrivées sur TikTok: voici comment elles fonctionnent

Les recettes, classiques ou autres, représentent l’une des plus grandes tendances de TikTok. D’un autre côté, prendre les utilisateurs par la gorge est extrêmement facile, surtout si vous utilisez une vidéo courte et captivante comme support, avec une histoire concise mais pleine de délices. à voir et à goûter. C’est pourquoi l’application teste une méthode permettant de combiner cette énorme base d’utilisateurs avec les informations correctes pour reproduire les plats vus sur TikTok: un nouveau bouton qui peut renvoyer à la recette d’un plat, pour ne pas avoir à se fier uniquement sur sur la courte vidéo.

Si les recettes sociales sont en fait très belles à regarder, elles ne rapportent pas toujours toutes les étapes et surtout les ingrédients de manière claire, élément que fournit une version étendue de la recette. Pour cette raison, le réseau social envisage d’insérer un nouveau bouton que l’auteur de la vidéo pourra activer et associer à un lien externe lié, en fait, au recette. Une sorte de glissement d’Instagram, donc, mais lié à la nourriture: un élément similaire est déjà présent au sein de la plateforme et peut être utilisé avec des liens vers Wikipédia.

Le nouveau bouton sera disponible grâce à un partenariat avec Whisk, un service de recettes pouvant être lié au sein de TikTok. Tout comme dans le cas de Wikipedia, seules les recettes de ce portail peuvent être liées sur TikTok, également pour éviter l’apparition de liens malveillants déguisés en livres de cuisine. Actuellement, la fonction est en phase alpha disponible uniquement pour certains créateurs identifiés par TikTok et Fouet. L’opération est très simple: au-dessus de chaque vidéo de ce type il y aura un bouton « Voir la recette complète » qui, si on clique dessus, renverra à une page Whisk contenant toutes les informations. Tout cela se passe directement dans l’application TikTok: la recette s’ouvre dans le navigateur interne et non dans celui du téléphone. ce qui est intéressant, c’est que n’importe qui peut créer sa propre recette sur Whisk et en faire la promotion sur TikTok. Même les créateurs qui se livrent à des recettes extrêmes sur les réseaux sociaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂