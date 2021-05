Les recettes de Resident Evil Village ont été recréées dans la vraie vie

Resident Evil Village a été le premier jeu de la longue série à présenter une sorte de mécanisme de cuisine dans le jeu, alimenté par l’abattage d’animaux sauvages dans tout le village du jeu, puis en remettant les restes au duc. Manger les repas que le marchand crée conduit à des buffs permanents pour le protagoniste Ethan Winters. Et bien que ceux-ci, malheureusement, ne se retrouvent pas dans la vraie vie, un chef a recréé les recettes. le Compte Twitter du chef Andy Lunique a affiché les résultats, et ils ont l’air beaucoup plus appétissants dans la chair.

Le premier plat que le chef a créé était Tochitura De Pui, que Resident Evil Village décrit comme « un ragoût savoureux préparé à partir de la viande juteuse d’un oiseau rare que l’on ne trouve que dans cette région ». Le jeu vous oblige à trouver quatre morceaux de volaille, trois morceaux de viande et un poisson, qu’Andy a substitué aux cuisses de poulet, au faux-filet et à la polenta crémeuse. Les délicieux résultats peuvent être consultés ci-dessous.

Les plats de cuisine du duc PT 1 Tochitura De Pui: «Un ragoût savoureux à base de viande juteuse d’un oiseau rare que l’on ne trouve que dans cette région.» « Fabled pour améliorer sa vitalité » Cuisses de poulet fermier, steak de faux-filet et polenta crémeuse. (Faites-moi savoir si vous voulez plus de nourriture Resident Evil 8) pic.twitter.com/AQ1hERLurk – Chef Andy Lunique (@AndyLunique) 16 mai 2021

Le chef Lunique est ensuite passé à Bird and Beast Pilaf, quelque chose que Resident Evil Village décrit comme «un plat copieux de volaille et de viande cuit dans du riz et du bouillon en un repas solide. De quoi rendre tout votre corps plus solide qu’avant». Dans le jeu, vous aurez besoin de quatre morceaux de volaille et d’un morceau de viande pour le faire. Andy a utilisé de la queue de bœuf braisée, du poulet, des pois, des tomates et de la ciboulette. Les résultats sont à nouveau visibles ci-dessous.

La cuisine du duc PT 2 Bird and Beast Pilaf: «Un plat copieux de volaille et de viande cuit dans du riz et du bouillon en un repas solide. Assez pour que tout votre corps se sente plus solide qu’auparavant » Queue de boeuf braisée, poulet, pois, tomate fraîche, ciboulette. pic.twitter.com/THMtvFyB8E – Chef Andy Lunique (@AndyLunique) 17 mai 2021

Si le chef veut continuer à faire ces recettes dans la vraie vie, il reste encore du poisson aux herbes, des Mititei aux trois saveurs, de la Ciorba de Porc et de la Sarmale de Peste. Nous aimons vraiment le look de ce plat Bird and Beast Pilaf, mais lequel est votre préféré? Devenez un connaisseur culinaire dans les commentaires ci-dessous.