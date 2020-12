Les récents efforts de collecte de fonds de Guy Fieri prouvent qu’il ne mérite rien de la haine qu’il reçoit

Guy Fieri du Food Network a attiré beaucoup d’attention au fil des ans pour ses recettes audacieuses, son look et son style distinctifs.

Fieri est même devenu une sorte de punchline sur Internet, de nombreuses personnes parlant de lui avec dérision en raison de sa garde-robe et de son approche des arts culinaires. Mais prendre du recul par rapport à de simples observations superficielles de Fieri révèle une personnalité beaucoup plus complexe que les gens ne le pensent.

Il y a de bonnes raisons de croire que Fieri ne mérite pas l’essentiel de la haine qu’il reçoit, en grande partie grâce à ses efforts caritatifs.

La carrière de Guy Fieri

Chef Guy Fieri | John Lamparski / Getty Images

Dans le monde des chefs célèbres, ils ne sont pas beaucoup plus reconnaissables que Fieri. Avec des cheveux blonds décolorés et pointus, n’importe qui pouvait le repérer à un kilomètre de distance. Selon sa biographie sur le site Web de Food Network, son premier spectacle a eu lieu en 2006.

C’était connu comme La grosse bouchée de Guy. En 2008, il a écrit un livre basé sur son émission intitulée Diners, drive-in et plongées: un road trip entièrement américain… avec des recettes! Fieri a sorti sa propre gamme de produits alimentaires sous sa bannière Flavortown. Ceux-ci comprenaient des produits surgelés / réfrigérés ainsi que des sauces et des salsas.

Fieri a eu plusieurs émissions de télévision et possède de nombreux restaurants. Il a fait le tour du pays pour une tournée qui mêlait nourriture et musique, vendant des spectacles à travers le pays. Tout au long de cette période, il a établi une marque comme un personnage unique. Il continue de faire des apparitions régulières à la télévision tout en restant actif dans des causes qui lui tiennent à cœur.

Les actions caritatives de Guy Fieri

Fieri est passionné par beaucoup de choses. L’un d’eux est l’industrie de la restauration. Bloomberg News a rapporté que vers la fin du mois de mars, lorsque les verrouillages s’intensifiaient en raison de la réponse au COVID-19 à l’échelle nationale, Fieri a pris des mesures massives. Il a lancé une organisation caritative connue sous le nom de Restaurant Emergency Relief Fund. Il a collecté des fonds auprès de grandes marques telles que Pepsi, Uber et Hennessy pour aider les travailleurs de la restauration dans le besoin au milieu de la pandémie.

Pour attirer davantage l’attention sur le sort du secteur de la restauration, Fieri a également produit un documentaire intitulé Restaurant Hustle 2020. Il présentera de nombreux obstacles rencontrés par l’industrie à la lumière de la pandémie. Le plan est de diffuser sur le réseau alimentaire en décembre.

Fieri a fait l’objet de commentaires sournois et de mèmes en ligne pour de nombreuses raisons. Il est temps de se demander si c’est juste, surtout si l’on considère la quantité de travail caritatif qu’il fait pour les moins fortunés que lui. Pourquoi a-t-il fait face à des réactions négatives et son opinion publique changera-t-elle?

Comment l’opinion publique de Guy Fieri a changé au fil du temps

Certaines personnes peuvent considérer Fieri comme un personnage comique en raison de la façon dont il se présente. Ils peuvent également critiquer sa cuisine, ne se souciant pas de la façon dont il prépare la nourriture. Mais il est difficile de contester le travail qu’il accomplit en dehors de son rôle de personnalité publique. Fieri est incroyablement actif dans de nombreuses associations caritatives. Peu importe ce que quelqu’un pense de Fieri en tant que célébrité, il fait un travail tangible pour faire une différence positive dans la vie d’innombrables personnes.

À l’ère d’Internet, il est courant de diriger la haine vers quiconque possède une plate-forme importante. La popularité de Fieri semble presque égaler le vitriol que certaines personnes lui dirigent via les médias sociaux. Mais la haine est-elle justifiée? Fieri utilise sa plateforme et son argent pour aider les personnes qui ont désespérément besoin d’aide.

Dites ce que vous voulez à propos de Fieri, mais compte tenu du rôle qu’il a joué en aidant à maintenir l’industrie de la restauration en vie pendant la pandémie, il ne semble pas mériter la haine qu’il ressent.