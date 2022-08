Les réalisateurs mandaloriens discutent si George Lucas ferait une apparition dans Star Wars

Disney+ aide Guerres des étoiles élargissez ses horizons et introduisez de nouvelles histoires dans l’or de cette galaxie lointaine, très lointaine. La série live-action comme Le Mandalorien, Le livre de Boba Fettet Obi Wan Kenobi ont ajouté tellement de nouveau contenu à consommer et à comprendre Guerres des étoiles lore plus profondément et complètement. Mais tout cela est possible dans le présent grâce à George Lucas. Il a écrit, créé et illustré les personnages centraux de la franchise. Grâce à lui, l’aventure spatiale est un genre profond et très admiré dans le cinéma mondial. Il a pris vie pour la première fois dans Guerres des étoiles (1977)rebaptisé plus tard Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir.

Lucas a ensuite réalisé une série préquelle, qu’il a dirigée. Il y a eu des rapports selon lesquels il avait décrit trois suites, mais cela ne s’est jamais produit. Au cours de critiques discutables et d’une réception critique mitigée des préquelles, Lucas n’a jamais procédé aux suites et a vendu Lucasfilms et les droits de Guerres des étoiles à Disney en 2012 pour 4 milliards de dollars. Mais chaque morceau de l’autre Guerres des étoiles les histoires, y compris la trilogie de la suite de Disney, ont tourné autour de personnages et de décors que Lucas a créés il y a des années. Les histoires de Lucas auraient pu se terminer par ce qu’il appelle maintenant le Tragédie de Dark Vadormais l’essence de celui-ci existe toujours dans Guerres des étoiles.

Maintenant que Lucas est loin du contrôle créatif sur Guerres des étoiles, le respect et l’admiration des fans pour son travail n’ont pas diminué. Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, Le Mandalorien les réalisateurs Jon Favreau et Dave Filoni ont discuté de la présence de Lucas à bord de la série lors d’une apparition en camée.





George. George Lucas. Ce serait le meilleur camée.

Dave Filoni, qui a travaillé avec Lucas sur La guerre des clones avant l’acquisition de Lucasfilm et est considéré comme son « padawan » parmi les Guerres des étoiles créateurs, ont en outre parlé du rôle que Lucas pourrait jouer dans la série.

Je ne sais pas… Il faudrait qu’il soit le fils du Baron Papanoida ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne spéculerais même pas là-dessus. Il m’est difficile d’imaginer à quoi ressemblerait cette journée.

Le baron Papanoida était le président de Pantora, une lune de la planète Orto Plutonia. Le personnage est apparu dans La Revanche des Sith avec George Lucas essayant le bref rôle. Le réalisateur visionnaire revient maintenant pour jouer son fils dans Le Mandalorien pourrait avoir un sens.

George Lucas visite toujours Dave Filoni Le Mandalorien Ensembles

George Lucas ne fait peut-être pas d’appels créatifs sur le Guerres des étoiles franchise, mais le réalisateur est toujours attaché à son idée originale. Lucas collabore toujours avec Dave Filoni sur les tournages de Le Mandalorien sur les épisodes que Filoni dirige.

Faisant la lumière sur ce détail, Jon Favreau a révélé qu’il surveillait de près l’échange de vues entre Lucas et Filoni et avait beaucoup appris de ses conversations avec le Guerres des étoiles créateur. En parlant de la chance qu’il a d’avoir Lucas sur les plateaux de tournage, Favreau a déclaré :

Eh bien, il était sur le plateau quand Dave dirigeait, alors j’adore regarder Dave et George ensemble. George, j’ai énormément de respect pour. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir d’excellentes conversations où j’ai beaucoup appris. Mais quand je vois Dave et George Lucas ensemble, c’est comme un tout autre – parce que depuis combien de temps as-tu [Filoni] travailler ensemble? Douze ans? »

Dave Filoni a beaucoup travaillé sur Étoile Guerres projets d’animation et de télévision en direct. Il est responsable de l’exécution réussie de l’expansion généralisée de la tradition et est maintenant directeur exécutif de la création chez Lucasfilm. Pourrait-il amener George Lucas à une apparition dans Le Mandalorien? La réponse n’est pas facile car Lucas se tient derrière les rideaux. Mais, il est toujours là pour offrir des conseils à Le Mandalorien équipe et les aider à perpétuer l’héritage de Guerres des étoiles il a passé des années à établir.