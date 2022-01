Les réalisateurs de Scream désireux de diriger Scream 6

Après un peu plus d’une décennie, la terreur brandissant un couteau de Ghostface est de retour grâce aux réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le couple étant impatient de revenir pour plus de meurtres méta-basés et de chaos masqué. Dans une récente interview avec Variety, Bettinelli-Olpin discute de l’expérience agréable que lui et Gillett ont vécue en faisant Pousser un cri, déclarant qu’ils seraient « fous » de ne pas vouloir revenir dans la série slasher pour Scream 6.

« Toute l’expérience a été comme une expérience familiale, avec le casting avec l’équipe avec le producteur. Je ne veux pas être ringard, mais ça a été une fête de l’amour, et je pense que nous serions fous de ne pas vouloir continuer.

Pousser un cri, le cinquième volet de la franchise d’horreur, reprend quelque vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la paisible ville de Woodsboro, en Californie. Un nouveau tueur émerge et enfile le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Pousser un cri est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett à partir d’un scénario écrit par James Vanderbilt et Guy Busick. La suite met en vedette Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega et Jack Quaid, aux côtés de Marley Shelton, Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell, qui reprennent leurs rôles des épisodes précédents.

FILM VIDÉO DU JOUR





Paramount Pictures

Suivant la même méta-approche qui a fait Pousser un cri franchise si populaire, les critiques et le public ont jusqu’à présent répondu par des applaudissements à la renaissance de Ghostface et à ses manières violentes. Le film est actuellement assis à un impressionnant 75% sur Rotten Tomatoes (le public trouvant encore plus à aimer le film et le marquant à 84%), avec des critiques louant Pousser un cri pour son « méta edge » et concluant que la suite réussit « étonnamment souvent ».

Si populaire a le cinquième Pousser un cri film été en fait, que Cri 6 a déjà commencé à être tendance sur les réseaux sociaux, les fans de la série slasher espérant que Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett reviendront pour plus et continueront d’honorer l’héritage de Wes Craven avec d’autres suites.





Bien sûr, les finances auront également un impact énorme sur la question de savoir si Cri 6 obtient le feu vert et, heureusement, la situation semble prometteuse là aussi. Pousser un cri a jusqu’à présent rapporté plus de 30 millions de dollars, faisant ses débuts au numéro un et frappant le succès monumental de Marvel Spider-Man : Pas de retour à la maison hors de la première place.

Chuchotement de plus de versements dans le Pousser un cri La franchise au-delà de la cinquième sortie circule depuis un certain temps, la star de retour Courteney Cox décrivant Scram de cette année comme une « nouvelle franchise » plutôt qu’un redémarrage ou une suite. « C’est le cinquième … ce n’est pas Scream 5, cependant », a expliqué Cox. « C’est Scream. Les réalisateurs sont incroyables, ils le font absolument… c’est une nouvelle franchise… C’est branché. C’est effrayant. C’est juste un nouveau Scream. Ce n’est pas un reboot, ce n’est pas un remake, c’est juste un tout nouveau lancement. Je pense que ça va être fantastique.





Pousser un cri est sorti en salles aux États-Unis le 14 janvier 2022 par Paramount Pictures.





Ghostface appelle Drew Barrymore dans la vidéo Scream TikTok Drew Barrymore a reçu un appel de son vieil « ami » Ghostface, avec le tueur Scream également à la recherche de David Arquette.

Lire la suite





A propos de l’auteur