Les réalisateurs de Scream 5 révèlent la vraie raison pour laquelle le casting original est revenu

Après 24 ans, le casting du classique d’horreur de Wes Craven Crier se réunit pour commencer à travailler sur le dernier opus de la franchise. Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox et Marley Shelton sont tous confirmés pour reprendre leurs rôles de l’original Crier. Dans une interview avec Collider, le co-directeur de Cri 5, Matt Bettinelli-Olpin, a expliqué comment ils ont pu obtenir une si grande partie de la distribution originale pour revenir dans la franchise.

« C’est totalement juste de la théorie, mais je pense honnêtement, une grande partie de cela était Wes Craven parce que nous avons parlé à tous les acteurs qui reviennent, la première conversation et la plupart des conversations suivantes concernent Wes Craven et son importance. dans leur vie personnelle et en tant que réalisateur et juste avec Scream en général. Et à bien des égards, il était le père d’une famille nombreuse. Et donc pour eux, il s’agissait simplement de retourner à cette situation familiale. Ils tous parlez-en comme une famille. Et pour nous, c’est très émouvant d’être en quelque sorte les nouveaux enfants qui emménagent et d’en faire même partie en périphérie, puis de créer notre propre version de cela. C’est un tel modèle à suivre ; c’est ce que cela devrait être avant tout une famille. Et puis nous pouvons raconter ces histoires sympas, avec un peu de chance pour aller de l’avant. «

Bien que Wes Craven soit décédé en 2015, sa place dans l’histoire est assurée en tant que l’un des plus grands cinéastes d’horreur que Hollywood ait jamais vu. Crier était l’une des offres les plus imaginatives de Craven, servant à la fois de film d’horreur slasher typique et de méta-récit concernant la relation du public avec le genre slasher-horreur. Pour le co-directeur de Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, l’amour et le soin avec lesquels Craven a créé le monde de Crier a joué un rôle crucial en faisant de leur nouveau plateau de tournage un environnement aussi collaboratif qu’il a pu le devenir.

« Je peux dire en toute confiance que nous sommes à la moitié du tournage et de l’expérience que nous avons eue avec la distribution, à la fois les personnages hérités et les nouveaux membres de la distribution, je ne pense pas que cela se produise peut-être mais une fois dans une carrière où vous avez la chance de vous réunir avec un groupe de personnes et de vivre l’expérience que nous avons. Le processus a vraiment été un rêve devenu réalité et je pense que Wes et Kevin et ce qu’ils ont conçu et comment ils l’ont conçu une grande partie de la raison pour laquelle cela se sent comme ça et pourquoi les gens se présentent prêts à s’amuser et prêts à avoir peur. Et cela se traduit d’une manière énorme sur l’écran. «

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, Crier comprend Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Jack Quaid, Marley Shelton, Dylan Minnette, Mason Gooding, Mikey Madison, Melissa Barrera et Jenna Ortega. Le film devrait arriver en salles le 14 janvier 2022. Cette nouvelle vient de Collider.

