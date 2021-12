Les réalisateurs de Hawkeye disent que travailler avec Vincent D’Onofrio était un régal

Être acteur dans une production Marvel, à la fois sur grand et petit écran, est sûrement l’un des seuls emplois au monde où une partie de votre contrat dit que vous devez toujours tout nier. Après avoir vu Andrew Garfield réfuter explicitement les rapports, images et séquences de son implication dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les deux derniers épisodes de Oeil de faucon sur Disney + ont été précédés de semaines de démentis similaires par d’anciens casse-cou la star Vincent D’Onofrio qu’il était sur le point de faire sa version du canon Wilson « Kingpin » Fisk dans le MCU. Bien sûr, la grande révélation de l’épisode cinq a vu ces mensonges disparaître et un autre acteur a enfin pu admettre son implication dans un projet Marvel.

La série de Oeil de faucon tourne essentiellement autour des tentatives de Clint Barton de rentrer chez lui pour Noël, l’Avenger et la jeune protégée Kate Bishop étant constamment prises dans un certain nombre d’événements à enjeux élevés qui menacent tous d’atteindre ces marrons grillés au moment du grand jour. arrive. Cependant, les fans ont été très distraits par un événement plus important en termes de continuité du MCU avec des rumeurs selon lesquelles Kingpin figurerait non seulement dans la série, mais ramènerait également D’Onofrio pour reprendre son rôle de la défunte Marvel Television. casse-cou séries sur Netflix.

Les fans se sont souvent demandé si les «autres» séries Marvel étaient un canon MCU, et ces questions en ce qui concerne casse-cou va ont été bel et bien répondu la semaine dernière. Pour les réalisateurs derrière la série Hawkeye, Bert et Bertie, être ceux qui ont établi ce lien et travailler avec D’Onofrio était « un régal ». En parlant au Hollywood Reporter, le couple a déclaré :





« Nous avons eu la chance de travailler avec lui et de partager du temps et de l’espace avec lui. C’est l’acteur le plus remarquable, la façon dont il tient l’espace. C’était un régal. C’était l’un de nos jours préférés sur le plateau. »

Bertie a également expliqué ce que c’était que de retrouver le « favori des fans » à bord du MCU.

« Cela signifie tellement. pas seulement logistiquement pour le monde. Mais juste le niveau de sociopathe intense, de méchanceté. (Rires.) Quel est le véritable enjeu. Il y a eu des pieux dans tout Hawkeye. Cela commence très amusant et les jeux et les survêtements et l’introduction de Maya Lopez et il y a Yelena et cela ne cesse de devenir de plus en plus intense. C’est merveilleux de faire partie de ce spectacle qui commence comme une chose et qui s’intensifie jusqu’à ce que ces tons fusionnent, afin que nous puissions passer de rire à gorge déployée à saisir le bord de votre siège.

Alors que la fin de l’épisode a vu Kingpin « être abattu » par Echo, nous savons que Marvel a un moyen de ne pas nécessairement garder tous ces événements hors écran comme évangile à l’avenir, et si cela jouera un rôle dans le Disney + récemment annoncé Série écho ou non, il est certainement peu probable que nous ayons vu le dernier seigneur du crime de D’Onofrio et les fans attendront avec impatience des nouvelles de l’endroit où son personnage pourrait apparaître ensuite avec impatience.





