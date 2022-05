Les réalisateurs de Grey Man planifient déjà un univers d’espionnage partagé pour Netflix

Avengers : Fin de partie les réalisateurs Joe et Anthony Russo ne sont pas étrangers au concept d’univers partagé, et il semble qu’ils prendront certaines de ces leçons apprises chez Marvel et les appliqueront à leur prochaine sortie d’action Netflix, L’homme gris. Alors que le premier L’homme gris, qui présente Ryan Gosling et Chris Evans en tant qu’espions belligérants, n’est pas encore sorti, les frères Russo se tournent déjà vers l’avenir et prévoient de multiples suivis et retombées. Comme le dit Joe Russo…

«Nous ne voulons jamais le jinx. Mais nous réfléchissons déjà à où cela va à partir d’ici. Nous aimons construire des mondes, et nous préférons parier sur le côté positif et mettre l’énergie et le temps pour construire cet univers avant la sortie, afin que les idées soient plus pertinentes et organiques. C’est ainsi que vous construisez un récit en mosaïque plus complexe.

S’adressant à Empire Magazine, Joe Russo a révélé qu’ils avaient déjà commencé à travailler sur la construction d’un monde partagé en utilisant le premier L’homme gris comme fondation. À partir de là, ils continueront à ajouter couche après couche, film après film, lançant ainsi un univers d’espionnage partagé pour le géant du streaming.

« Nous sommes intimement impliqués dans tout cela. L’objectif est de faire ‘Gray Man 2’. Notre appétit est vorace et l’intention est toujours de faire plus que nous ne pouvons.

Basé sur le roman du même nom de 2009 de Mark Greaney, L’homme gris se concentre sur Court Gentry (Ryan Gosling), le mercenaire le plus qualifié de la CIA dont la véritable identité n’est connue de personne, qui découvre accidentellement de sombres secrets d’agence. Bientôt, il se retrouve poursuivi par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ancien collègue psychopathe, qui met sa tête à prix, déclenchant une chasse à l’homme mondiale par des assassins internationaux.

L’homme gris Lancera une nouvelle franchise pour Netflix





Le plan est pour L’homme gris pour lancer une nouvelle franchise pour Netflix, les frères Russo adoptant une approche pratique de l’histoire et de la direction à l’intérieur. Le projet d’un univers partagé sera clair dès le départ, avec L’homme gris laissant beaucoup de discussions et de questions sans réponse en suspens viennent la conclusion du premier film.

« Ce que nous faisons sur Grey Man est différent [is]… nous n’allons pas répondre à toutes les questions dans le premier film », a déclaré Joe Russo à propos de leur approche en 2020.« Ceci est conçu comme une série de films, et encore une fois, en se diversifiant potentiellement, nous pourrions suivre d’autres personnages , mais nous n’allons pas répondre à toutes les questions du film. Alors tu vas finir le film, [and] avoir une histoire complète, mais vous aurez toujours des questions sur l’univers plus large. Et je pense que c’est une façon de casser un peu le modèle, c’est de ne pas tout donner au public dans un seul film. N’ayez pas un récit fermé. Avoir un récit ouvert qui est [like] un chapitre dans un livre. »

Réalisé par Anthony et Joe Russo et avec Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Billy Bob Thornton et Alfre Woodard, L’homme gris débarquera sur Netflix le 22 juillet 2022.





