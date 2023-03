Les réalisateurs de « Dungeons & Dragons : Honour Among Thieves » sur la réalisation du jeu de rôle

John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont déjà travaillé ensemble pour des films tels que L’incroyable Burt Wonderstone en 2013 et Stuber en 2019. Près de quatre ans après leur dernier projet ensemble, ils sont de retour avec une comédie d’action Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs. Le film servira de film d’ouverture pour l’événement annuel d’Austin aujourd’hui (vendredi).





John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont réalisé Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs. Goldstein révèle que plutôt que de se concentrer sur les méchants, ils ont décidé de centrer leur histoire sur les bons personnages. Il dit à Variety : « Je ne suis pas un super super-héros. J’ai collectionné des bandes dessinées quand j’étais enfant et j’aime les films Marvel. Mais ce qui m’accroche, c’est l’histoire et les gens dedans. C’est ainsi que nous avons abordé D&D. Il ne s’agissait pas tant que ça, d’accord, avec quoi les monstres vont-ils finir ? Quel dragon pouvons-nous inclure ?

Il a poursuivi: «C’était: Qui est notre équipe? Parce que c’est le cœur de D&D. Avec qui joue-t-on à table ? Qui sont tes amis? Quels sont les personnages qu’ils prennent comme avatars, et pourquoi allons-nous nous soucier d’eux ? C’est ainsi que nous avons abordé tout le film.

Daley a ajouté qu’ils voulaient que le film soit apprécié par un public plus large. Il a dit: «Il y a cette stigmatisation que vous devez surmonter, ce n’est pas seulement pour les nerds. Il y a quelque chose de plus grand et de plus cinématographique.

Au départ, le duo a pensé à un film qui raconte l’histoire de ceux qui jouent au jeu et l’idée a été immédiatement abandonnée après Jumanji : le niveau supérieur est sorti en 2019. Daley a partagé: «Le moment Jumanji est sorti, nous avons dit: ‘Non, nous ne pouvons pas recommencer. De plus, cela rend un peu mauvais service. Cela réduit D&D à un simple jeu et je pense qu’il y a tellement de choses à explorer dans ce monde. Et il est difficile, en termes d’enjeux, de se soucier d’un personnage dont vous savez que le public est joué par quelqu’un qui est en sécurité chez lui.





En raison de différences créatives, John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont quitté le projet Flash

John Francis Daley et Jonathan Goldstein ont travaillé ensemble pendant Le flash il y a des années avant de travailler ensemble dans Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs. Le couple a eu l’idée de donner à l’histoire une nouvelle intrigue. Daley a déclaré: «Nous avons présenté cette idée d’un super-héros au niveau du sol où ce n’est pas entièrement des enjeux de fin du monde. Il apprend juste ses pouvoirs et est également quelque peu dysfonctionnel avec sa vie. Plus nous pouvons rendre un super-héros imparfait, mieux c’est, car c’est le défi inhérent : comment donner une imperfection à quelqu’un qui est, vous savez, physiquement parfait ? »

Ils ont rencontré Le flash l’acteur Ezra Miller pour discuter de l’intrigue potentielle. Goldstein dit: «Ils étaient intenses et très brillants. Plus tard, il est devenu clair qu’ils ne voulaient pas tout à fait faire la même chose que nous.

Ce qui s’est passé ensuite a surpris le duo car Miller avait apparemment travaillé sur un scénario différent avec Grant Morrison. Bien que le studio ait rejeté le scénario de Miller, Goldstein et Daley ont pensé que cela n’en valait pas la peine et ils ont décidé de quitter le projet pour de bon.

« Ce sont un certain nombre de différences créatives qui nous ont amenés à un certain moment à décider qu’il était temps de partir », explique Daley. Goldstein est d’accord et dit : « Si nous avons l’impression que les pouvoirs en place ne sont pas enthousiastes à l’idée de faire le même film que nous, nous n’allons pas gagner cette bataille. Et donc il vaut mieux réduire ses pertes et sortir de là.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs doit avoir sa première mondiale le 10 mars et devrait sortir en salles le 31 mars par Paramount Pictures.