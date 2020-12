Les réalisateurs de Cherry taquinent l’arc de personnages de 15 ans de Tom Holland dans un mashup de genre épique

Après un partenariat fructueux avec Tom Holland au sein du MCU, les frères cinéastes Joe et Anthony Russo se sont à nouveau associés à l’acteur pour adapter le roman. Cerise de Nico Walker en tant que film AppleTV +. Lors d’une interview avec Collider, Anthony Russo a souligné l’importance de la relation centrale du film entre le personnage principal de Holland et sa petite amie Emily, interprétée par Ciara Bravo.

« Au cœur du film se trouve cette relation entre deux personnes. Même si le film parle de la maturité et que c’est une histoire d’amour et c’est un film de guerre et c’est un film de braquage de banque et c’est un film de toxicomanie, c’est un film grand mélange de beaucoup d’expériences de vie compliquées. Mais le cœur de celui-ci est l’histoire d’amour. Le cœur de celle-ci est la relation entre les personnages interprétés par Tom et Ciara. C’est sur quoi nous avons accroché tout l’arc émotionnel du film. Pour aussi compliqué que les choses deviennent, pour aussi désespérés que les choses deviennent, la seule chose qui reste dans le film et qui reste pour les personnages est le lien qu’ils ont les uns avec les autres. Et comment ils peuvent compter sur cela pour avancer malgré tout circonstances décourageantes. «

Cerise raconte l’histoire d’un médecin de l’armée nommé Cherry, joué par Tom Holland, qui souffre de SSPT. Aux prises avec ses problèmes mentaux, Cherry suit un chemin sombre qui aboutit à une dépendance aux opioïdes et à devenir un criminel. Naturellement, ces changements radicaux dans la vie d’une personne se produisent sur une longue période de temps, et Cerise explorera une décennie et demie de la vie du personnage principal, divisée en chapitres distincts.

« Le film parle de [Holland’s] cycle de la vie. C’est un cycle de vie d’environ 15 ans. Et il est divisé en chapitres où chaque chapitre est tourné presque comme s’il s’agissait d’un film différent, mais ils sont tous liés d’une certaine manière. Mais il y a un élément gonzo dedans … il y a du réalisme magique dans un chapitre, puis de l’absurdisme, puis du réalisme brutal, puis de l’horreur et de l’humour noir, donc cela couvre vraiment un large éventail d’expérience à la fois pour le personnage et pour le public. À chaque chapitre, nous avons fait des choix cinématographiques très distincts, du costume à la performance en passant par les objectifs, le style de la caméra et la façon dont la caméra se déplace sur la musique. J’espère que ce n’est pas un changement discordant pour le public, mais cela bouge et vous emmène dans des endroits que vous n’attendez pas d’un chapitre à l’autre. Et quand vous mettez tout cela ensemble, j’espère que vous obtenez une expérience cinématographique surprenante et unique. «

Il sera intéressant de voir la jeune Hollande jouer un personnage aussi complexe, tandis que les frères Russo ont prouvé leur talent pour créer des histoires qui attirent le grand public tout en suivant leur propre style distinctif. Réalisé par Joe Russo et Anthony Russo, Cerise stars Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor, Forrest Goodluck et Bill Skarsgård. Le film devrait arriver sur Apple TV + en 2021. Cette nouvelle arrive avec l’aimable autorisation de Collider.

