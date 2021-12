Les réalisateurs d’Avengers : Endgame reviendront-ils pour Secret Wars ? Joe Russo taquine son avenir MCU

Marvel semble toujours avoir une fin de partie en vue en ce qui concerne les arcs narratifs tentaculaires qui composent le MCU, et cela n’a jamais été aussi vrai que dans Avengers : Fin de partie, lorsque les frères Russo ont porté sur les écrans la conclusion épique de la Saga de l’infini avec un film qui a laissé des hommes adultes sangloter dans des cinémas sombres après une palpitante balade de trois heures. À l’époque, on ne savait pas où le MCU pourrait aller après une finale aussi douce-amère, mais maintenant, deux ans plus tard, il ne fait aucun doute que le MCU a beaucoup plus à donner et les fans veulent savoir quand les Russo seront revenir à l’acte.

En plus de diriger Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie, les frères Russo ont également travaillé avec Marvel sur Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Captain America : guerre civile. Alors qu’ils sont maintenant éloignés du monde de Marvel depuis quelques années, des rumeurs circulent selon lesquelles une adaptation de Guerres secrètes pourrait être le prochain grand Fin du jeu Jalon de style pour le MCU, la question est de savoir si le retour de Russo en ferait partie.

Parler à La phase zéro de ComicBook.com à la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison cette semaine, on a demandé à Joe Russo quelle chance il y avait de voir les frères diriger un autre film de la franchise Marvel, et plus précisément Guerres secrètes. Il a répondu:

« Tu sais qu’un de ces jours, il faudra voir comment tout ça se passe. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire avec tous ces personnages ! … Euh, tu sais qu’on aime ces gars-là [Marvel] et je ne peux pas dire d’une manière ou d’une autre. Mais je travaillerais avec eux sans hésiter, la meilleure expérience de travail de notre carrière, ils aimeront la famille avec nous, et vous savez que nous aimons ce matériel et nous aimons les fans. »

En été, il a été rapporté que Marvel discutait déjà de plans futurs avec les Russo, mais le procès de Scarlett Johansson sur Veuve noire’s La sortie de Disney + a vu toute avancée suspendue. Bien que ce différend ne soit pas terminé, les deux parties semblant sortir indemnes de la mêlée, Joe Russo présent à la première de la dernière offre de Marvel suggère qu’il garde toujours un orteil dans l’eau pour une raison, et bien qu’il ne l’ait pas fait confirmer que lui et son frère Anthony s’attaqueraient bientôt à un autre film Marvel, il ne l’a pas carrément nié non plus.

Avec les Russo clairement recherchés dans les fauteuils des réalisateurs pour un autre film Marvel, et des preuves assez solides suggérant que le scénario actuel de Multiverse va atteindre son paroxysme dans Guerres secrètes, il n’est pas exagéré de s’attendre à voir les deux se réunir quelques années plus tard lorsque le prochain grand événement cinématographique de Marvel aura lieu. Que nous les verrons avant cela, qui sait, comme avec plus de 30 projets Marvel actuellement en production qui ne nous emmènent que vers 2024/2025, il y aura beaucoup plus pour les Russo dans lesquels puiser dans la seconde moitié de la décennie.





