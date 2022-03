Les réactions sur WhatsApp se rapprochent : ce seront les animations

Malgré ce que l’on pourrait penser de prime abord, WhatsApp ne s’est pas inspiré de Telegram pour créer les animations de ses futures réactions.

WhatsApp continue de travailler sur l’introduction de fonctionnalités qui améliorent l’expérience de ses utilisateurs. L’une des plus avancées sont les réactions, dont on a entendu parler pour la première fois en août 2021. Loin de l’abandonner, WhatsApp a continué à travailler dessus et on peut même savoir comment seront les animations que vous verrez à l’écran lorsque vous réagirez à un message.

Au début, il était inévitable de penser que les réactions de WhatsApp seraient très similaires à celles de Telegram. Cependant, la plateforme de messagerie se démarque de son rival direct avec les animations créées, bien ils n’ont aucune ressemblance à première vue. Cette découverte des animations de réactions WhatsApp vient, bien sûr, de la main de WABetaInfo.

WhatsApp : ce seront les animations des réactions

Tenant compte des dernières fuites sur les réactions de WhatsApp, il semble qu’il ne faudra pas longtemps avant que cet outil utile n’arrive au service de messagerie populaire. La dernière chose que nous avons pu savoir, ce sont les animations que nous verrons à l’écran lorsque nous réagirons à un message.

Comme nos collègues de WABetaInfoil semble que WhatsApp met intérêt particulier pour les petits détails de cette fonction. Au lieu d’ajouter directement l’emoji de réaction sous le message correspondant, l’application affichera une animation simple dans laquelle l’icône apparaîtra en bas du message, se déplacera brièvement et retournera à l’endroit où vous séjournerez en permanence.

Au-delà, le fonctionnement des réactions sera tout aussi simple. Il semble que vous n’ayez qu’à appuyer sur le message en question pour faire apparaître un onglet avec six emojis au sommet de celui-ci. Ensuite, vous n’avez qu’à appuyez sur l’icône souhaitée pour envoyer la réaction.

Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que, en cas de groupe, le reste des utilisateurs pourra voir les réactions à chaque message. En fait, WhatsApp fonctionne également sur un onglet d’informations qui montre la réaction de chaque utilisateur.

On ne sait toujours pas quand les réactions arriveront sur WhatsApp, mais on peut s’attendre à ce que atterrir en premier sur WhatsApp Beta jusqu’à ce que son fonctionnement soit parfaitement poli. Sans aucun doute, c’est l’une des nouveautés les plus attendues de WhatsApp pour ce 2022.

