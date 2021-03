Les réactions des fans de James McAvoy en le voyant dans The Great Celebrity Bake Off

C’est toujours agréable de connaître les côtés cachés des célébrités les plus aimées des fans, et quand il s’agit d’une personnalité comme James mcavoy, les réseaux sociaux regorgent de messages de louange. Et c’est ce qui s’est passé à cette occasion quand ils ont vu que l’acteur participait à l’émission de télé-réalité « La grande célébrité cuit au four ».

L’émission de télévision a eu lieu avec différentes célébrités hollywoodiennes pour aidez un organisme de bienfaisance appelé Stand Up to Cancer et a reconnu des visages du monde du divertissement, du sport, de la musique et du cinéma, selon ce qui avait été rapporté à l’époque par les médias américains Variété.

En plus de McAvoy, apparaître Daisy Ridley, star de la dernière trilogie Star Wars, le musicien Dizzee Rascal, la chanteuse Jade Thirwall, le double champion olympique Donne-moi Kelly Holmes, acteur et comédien Jean évêque, le cinéaste et auteur Stacey Dooley, le scénariste et présentateur David Baddiel, la célébrité Internet KSI, le paralympique Ade Adepitan, l’annonceur Philippa Perry, Nick Grimshaw, Rob Beckett, Alexandra Burke, Anneka Rice, Reece Shersmith, Anne-Marie, Nadine Coyle et Katherine Ryan.

Lors de l’émission de mardi, McAvoy Il était dans la tente et les téléspectateurs ont aimé le voir en action. Chacun des concurrents avait le défi de la cuisson et le grand gagnant était James. C’est pour ça que Sur Twitter, les internautes ont fait de son nom une tendance pour son talent pour la cuisine et pour le flatter tout simplement parce qu’il est l’un des acteurs préférés de la nouvelle génération.. Découvrez les réactions!

L’acteur est reconnu au cours de la dernière décennie pour son portrait de Charles Xavier / Professeur X dans la saga de X Men, bien qu’il ait également surpris en incarnant différents personnages dans ‘Fragmenté’ et ‘Verre’, réalisé par M. Night Shyamalan, et a également été vu dans la suite de ‘IT’, le film d’horreur, comme Bill Denbrough.