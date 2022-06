Les réactions de WhatsApp seront encore meilleures que celles de Telegram grâce à cette nouveauté

Partager

WhatsApp se prépare à donner aux utilisateurs la possibilité de réagir aux messages avec n’importe quel emoji.

Les réactions de WhatsApp ont commencé à arriver dans l’application il y a plusieurs semaines, et depuis lors, elles sont devenues l’une des fonctions les plus utilisées et les plus appréciées par les utilisateurs de l’application de messagerie. Cependant, c’est une fonctionnalité que beaucoup considèrent encore comme incomplète.

Et c’est que, jusqu’à présent, il n’est possible réagissez avec quelques emojis par défaut par WhatsApp. Cependant, les gens de WABetaInfo a découvert que la possibilité d’ajouter plus d’emojis Ceux auxquels réagir sont en route vers l’application, et cela pourrait être une réalité plus tôt que vous ne le pensez.

Vous pouvez réagir avec n’importe quel emoji que vous voulez

La dernière version bêta de WhatsApp, disponible sur Android et iOS, a ajouté une nouvelle option pour menu des réactions de l’application. Il s’agit d’une icône « + » qui apparaît juste à côté des emojis de réaction disponibles par défaut.

Toucher cette icône vous donne la possibilité de choisissez l’un des emojis disponibles dans WhatsApp pour réagir au message. Il vous suffit de le sélectionner pour réagir au message avec ledit emoji.

Cette fonctionnalité fait partie du nouveau plan WhatsApp composé de améliorer les réactions au point de surpasser celles des autres applications de messagerie, comme Telegram. Dans le cas de l’application d’avion en papier, vous devez payer un abonnement à Telegram Premium afin de débloquer des réactions exclusives. Dans WhatsApp, il sera possible de choisir n’importe quel emoji gratuitement.

De même, on s’attend à ce que, dans un court laps de temps, WhatsApp revitalise également les réactions avec une nouvelle fonction qui permettra de savoir à quelle image ou vidéo a réagi lorsqu’un album composé de plusieurs fichiers multimédias est envoyé.

L’option de réagir avec n’importe quel emoji n’est pas encore disponible pour les utilisateurs. Il devrait arriver bientôt avec une mise à jour de version bêta de l’application, avant d’atteindre la version finale.

Rubriques connexes: Whatsapp

Partager

Suivez Andro4all pour connaître toutes les actualités mobiles

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂