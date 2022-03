Les réactions de Morbius révèlent que le film Sony a coupé presque tous les œufs de Pâques et les camées

Comment exactement la prochaine sortie Marvel de Sony, Morbiuss’intègre dans le multivers a été l’une des questions brûlantes les plus brûlantes entourant le Homme araignée retombées. Eh bien, la réponse à cette question peut être une énorme déception car il semble que Morbius La place dans le multivers cinématographique est … un anti-climax, le film coupant beaucoup d’œufs de Pâques passionnants entrevus dans les différentes bandes-annonces.

utilisateur Twitter @Tom_Smith717 prétend avoir vu le film fini, et révèle que Morbius a supprimé de nombreux indices faisant allusion à sa place dans le multivers. Beaucoup se demandaient comment exactement Morbius s’intégrerait, vu qu’il y a eu des clins d’œil et des hochements de tête vers toutes sortes de Homme araignée franchises, y compris le MCU et L’incroyable homme-araignée. Malheureusement, il semble que la plupart d’entre eux aient été laissés sur le sol de la salle de coupe pour une raison quelconque. Tout cela a ensuite été collaboré par Nick Santos du hashtag show.

La présence de Michael Keaton en tant que Spider-Man : Retrouvailles le méchant Adrian Toomes AKA The Vulture a été de loin le plus gros qui Morbius aura une relation forte avec l’univers cinématographique Marvel, mais alors que nous avons tous été extrêmement excités de voir Keaton revenir, la réaction révèle que l’acteur n’apparaîtra que dans une scène post-crédits.

Donc, il semble qu’une grande partie de l’anticipation entourant Morbius pourrait bien avoir été une astuce cynique pour amener le public à affluer pour voir la sortie de Sony et enfin découvrir la place du film dans le multivers. Cela va certainement en décevoir beaucoup, avec les premières réactions à Morbius jusqu’ici révélant maintenant que, dans un mouvement qui va étrangement à l’opposé de Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folienon seulement il n’y a pas de gros camées surprises, mais il y a encore moins d’œufs de Pâques que dans les bandes-annonces.





En dépit Morbius ressemblant à une sorte de pétard humide, la star Jared Leto a taquiné sa vision de l’avenir de l’anti-héros Marvel. L’acteur, à tout le moins, veut que Morbius croise des personnages comme Spider-Man et un autre super-héros de Sony, Venin. « Je vais vous dire, j’adorerais monter sur le ring avec Spider-Man. Je pense que Tom Holland est incroyable, et nous formerions un duo assez dynamique », a déclaré Leto à propos de son association avec le web-slinger bien-aimé.

« En plus de Robert Downey, Iron Man, il y a tellement de gens que ce serait fantastique, mais bien sûr, Venom aurait beaucoup de sens. Ce serait amusant », a depuis ajouté l’acteur concernant d’autres idées de croisement.

Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius aux côtés de Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson. Morbius présente le dernier personnage de l’univers partagé Sony Spider-Man, alors que le Dr Michael Morbius est transformé en vampire après avoir tenté de se guérir d’une maladie sanguine rare.

Morbius devrait sortir aux États-Unis le 1er avril 2022, après avoir été retardé à plusieurs reprises par rapport à une date de sortie initiale de juillet 2020.





