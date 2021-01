Les réactions allergiques au vaccin COVID-19 de Moderna sont extrêmement rares, selon un rapport

Le vaccin COVID-19 de Moderna provoque rarement des réactions allergiques graves, selon de nouvelles données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Entre le 21 décembre et le 10 janvier, plus de 4,04 millions de personnes ont reçu le vaccin COVID-19 de Moderna, mais seulement 10 ont développé une réaction allergique grave, potentiellement mortelle, appelée anaphylaxie. Cela équivaut à environ 2,5 cas d’anaphylaxie pour 1 million de personnes vaccinées, selon les CDC. Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité .

On ne sait pas encore ce qui cause les allergies graves, mais neuf cas sur 10 sont survenus chez des patients souffrant d’allergies précédemment connues (cinq avaient auparavant une anaphylaxie). La plupart avaient

allergies à divers médicaments tels que pénicilline , mais l’un avait des allergies environnementales et alimentaires et un autre n’avait pas d’allergies connues auparavant, selon le rapport.

Neuf patients sur 10 ont développé des symptômes – tels que des vomissements, des nausées, une respiration sifflante, un gonflement de la langue et une éruption cutanée – dans les 13 minutes suivant le vaccin et un a développé des symptômes dans les 45 minutes.

Tous les 10 patients ont été traités avec de l’épinéphrine – une hormone également connue sous le nom d’adrénaline qui est l’ingrédient clé d’EpiPens et d’auto-injecteurs similaires; quatre ont été traités dans un service d’urgence et six ont été hospitalisés, quatre nécessitant une intubation. Mais les 10 patients se sont rétablis, selon le rapport.

« Sur la base de cette surveillance précoce, l’anaphylaxie après la réception du vaccin Moderna COVID-19 semble être un événement rare », ont écrit les auteurs dans le rapport. Mais comme il n’y a pas encore de données répandues sur les vaccins COVID-19, il est difficile de comparer le risque d’anaphylaxie avec les vaccins non COVID-19, ont-ils écrit. Dans un précédent Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité , publié le 15 janvier, les chercheurs ont estimé que le vaccin Pfizer-BioNTech provoque une anaphylaxie dans environ 11,1 cas par million de doses (0,001% de chance); cette estimation était basée sur les premières données.

Pourtant, l’anaphylaxie associée aux vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna semble être supérieure au nombre moyen de cas d’anaphylaxie trouvés pour les vaccins précédents. En 2015, les chercheurs ont calculé que le risque de développer une réaction allergique sévère à un vaccin est d’environ 1,31 sur 1 million, selon une étude de 2015 publiée dans le Journal of Allergy Clinical Immunology . «Les véritables réactions allergiques aux vaccins sont très rares», a déclaré le Dr Purvi Parikh, allergologue et immunologiste à NYU Langone Health, dit précédemment à 45Secondes.fr . « Statistiquement, vous êtes plus susceptible d’être frappé par la foudre que d’avoir une véritable réaction anaphylactique à un vaccin. » Bien que les cas soient extrêmement rares – et ne devraient pas dissuader les gens de se faire vacciner – les experts s’efforcent d’identifier ce qui pourrait causer les allergies.

Les personnes qui ont eu une réaction allergique à la première dose du vaccin ne devraient pas recevoir la deuxième dose, ont écrit les auteurs. Les centres de vaccination devraient disposer de toutes les fournitures nécessaires et d’un personnel formé pour traiter l’anaphylaxie, ont-ils écrit. Le CDC recommande également que les personnes qui reçoivent des vaccins COVID-19 soient également surveillées pendant environ 15 minutes, ou 30 minutes si elles ont des antécédents d’allergies ou d’anaphylaxie.

