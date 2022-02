Les Razzie Awards ont donné à Bruce Willis sa propre catégorie pour ses films de 2021

Chaque acteur d’Hollywood aimerait sûrement avoir une catégorie de récompenses qui porte son nom, et pendant un an, seul Bruce Willis reçoit cet honneur. Cependant, ce n’est peut-être pas exactement celui que le Mourir dur vétéran ne tardera pas à ajouter à son CV, car la catégorie en question est celle de la pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021 aux 42e Razzie Awards. Ridiculisant joyeusement les pires films de l’année, les Razzies sont allés plus loin que d’habitude cette année pour créer Willis sa propre catégorie pour les huit films qu’il a sortis l’année dernière, qui ont tous été jugés dignes d’une nomination Golden Raspberry.

Dans un mouvement sans précédent, la nouvelle catégorie spécifiquement pour opposer Bruce Willis à Bruce Willis verra sept films sortis en 2021 et un de janvier 2022 en compétition pour être nommé le meilleur des pires de la production de Bruce Willis de l’année dernière. La liste des films comprend Cosmic Sin, Deadlock, Apex, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death, Survive the Gameet cette année Siège américain. La décision semble avoir été prise de donner à d’autres acteurs l’honneur douteux de repartir avec un prix dans la catégorie Pire acteur sans que Willis ne leur vole leur gloire, et c’est tout aussi bien que sinon ce serait probablement un anéantissement complet de Willis.

Bien que Bruce Willis ait joué dans certains des plus grands films d’action de tous les temps, cela prouve que même les stars les plus en vue peuvent avoir un jour de congé… ou une année dans ce cas. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une catégorie unique, il y a toutes les chances qu’elle revienne l’année prochaine, car Willis a au moins sept autres films Direct-to-Video à paraître au cours des 12 prochains mois, y compris Forteresse 2une suite à l’un des films nominés cette année.

Bruce Willis a peut-être sa propre catégorie Razzie, mais Diana The Musical a le plus de nominations





En ce qui concerne les Razzie Awards, il y a généralement un petit nombre de films qui subissent le plus l’humiliation satirique lorsque les nominations arrivent. Cette année, alors que Bruce Willis est choisi pour gagner sa propre catégorie, les films avec le la plupart des hochements de tête sont Diana la comédie musicale avec neuf nominations, Karine et La femme à la fenêtre à la fois avec cinq, et Space Jam : un nouvel héritage avec 4. Vous pouvez consulter la liste complète des nominations ci-dessous et surveillez les «gagnants» qui seront annoncés le 26 mars.

PIRE PHOTO

Diana la comédie musicale (version Netflix)

Infini

Karine

Space Jam : un nouvel héritage

La femme à la fenêtre

PIRE ACTEUR

Scott Eastwood / Dangereux

Roe Hartrampf (comme le prince Charles) Diane la comédie musicale

James Lebron / Space Jam : un nouvel héritage

Ben Platt / Cher Evan Hansen

Mark Wahlberg / Infini

PIRE ACTRICE

Amy Adams / La femme à la fenêtre

Jeanne de Waal / Diane la comédie musicale

Megan Fox / Minuit dans le Switchgrass

Taryn Manning / Karine

Ruby Rose / Vaincre

La pire actrice dans un second rôle

Amy Adams / Cher Evan Hansen

Sophie Cookson / Infini

Erin Davie (Comme Camilla) Diane la comédie musicale

Judy Kaye (En tant que reine Elizabeth et Barbara Cartland) Diane la comédie musicale

Taryn Manning / Chacun d’entre eux

PIRE ACTEUR DE SOUTIEN

Ben Affleck / Le dernier duel

Nick Canon / Les inadaptés

Mel Gibson / Dangereux

Gareth Keegan (comme James Hewitt) Diane la comédie musicale

Jared Leto / Maison Gucci

PIRE PERFORMANCE DE BRUCE WILLIS DANS UN FILM DE 2021

(Catégorie spéciale)

Bruce Willis / Siège américain

Bruce Willis / Sommet

Bruce Willis / Péché cosmique

Bruce Willis / Impasse

Bruce Willis / Forteresse

Bruce Willis / Minuit dans le panic raide

Bruce Willis / Hors de la mort

Bruce Willis / Survivre au jeu

PIRE COUPLE D’ÉCRAN

Tout membre de la distribution Klutzy et tout numéro musical lyrique (ou chorégraphié) Lamely / Diane la comédie musicale

LeBron James et tout personnage de dessin animé Warner (ou produit Time-Warner) HeDribbles sur / Space Jam : un nouvel héritage

Jared Leto & SOIT son visage en latex de 17 livres, ses vêtements geek ou son accent ridicule / Maison Gucci

Ben Platt et tout autre personnage qui agit comme PlattChanter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est normal / Cher Evan Hansen

Tom & Jerry (alias Itchy & Scratchy) Tom et Jerry le film

PIRE REMAKE, RIP-OFF ou SUITE

Karine (Remake involontaire de Cruelle)

Space Jam : un nouvel héritage

Tom et Jerry le film

Tourner (Rap remake de Oliver Twist)

La femme à la fenêtre (arnaque de Fenêtre arrière)

PIRE DIRECTEUR

Christophe Ashley / Diane la comédie musicale

Stephen Chbosky / Cher Evan Hansen

« Coca » Daniels / Karine

Renny Harlin / Les inadaptés

Joe Wright / La femme à la fenêtre

PIRE SCÉNARIO

Diane la comédie musicale / Scénario de Joe DiPietro, musique et paroles de DiPietro et David Bryan

Karine / Écrit par « Coke » Daniels

Les inadaptés / Scénario de Kurt Wimmer et Robert Henny, Scénario de Henny

Tourner / Écrit par John Wrathall et Sally Collett, matériel supplémentaire par Matthew Parkhill, Michael Lindley, Tom Grass et Kevin Lehane, à partir d’une « idée originale » par David et Keith Lynch et Simon Thomas

La femme à la fenêtre / Scénario de Tracy Letts, d’après le roman d’AJ Finn





