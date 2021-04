Les raves de cuisine sont le nouvel engouement sur Spotify au Royaume-Uni – Spotify

Même si les boîtes de nuit en personne sont fermées depuis un an, le genre de la musique dance est en plein essor dans le monde entier. AmaPiano prend la scène en Afrique du Sud, Gifler la musique prospère en Allemagne, et Rave russe maintient également le rythme. Et au Royaume-Uni en particulier, les clubbers chevronnés et les nouveaux fans ont amené la fête dans leurs cuisines, salons et jardins, ce qui a entraîné un boom de la diffusion de musique de danse.

Depuis le début de 2021, Spotify a vu près de 80 000 nouvelles listes de lecture créées avec «danse» dans le titre dans le monde, et à leur tour, plus de 143 millions d’heures de musique de danse ont été diffusées cette année dans le monde. Et, rien qu’au cours des 90 derniers jours, le nombre de listes de lecture au Royaume-Uni a augmenté de 26% avec «Kitchen Rave» dans le titre.

La musique de danse a maintenu les fans pendant le verrouillage. Ils se souviennent même des sons de leurs lieux préférés en boucle. À l’échelle mondiale, nous avons constaté une augmentation des flux de listes de lecture officielles créées par les boîtes de nuit, avec Espace ovale dans l’Est de Londres, avec une augmentation incroyable de 300% des flux de sa playlist officielle, et éternel favori de Londres Travaux d’impression voir une augmentation de 110% + de sa propre liste de lecture.

« Je sais que je ne suis pas seul quand je dis que j’ai hâte de retourner dans mes salles préférées », déclare l’éditeur de musique de danse de Spotify Christie Driver-Snell. «Alors que nous attendons tous avec impatience la réouverture des portes, il a été incroyable de voir l’intérêt pour le genre sur la plate-forme avec des fans nouveaux et fidèles se tournant vers des morceaux pour leur remonter le moral, marquer l’arrivée du week-end et revivre des moments de dancefloor. . Avec des festivals et des événements en direct qui devraient commencer cette année, l’excitation est à son apogée. Nous voyons cela se refléter sur la plate-forme, la danse ayant une année incroyable sur Spotify. »

En ce qui concerne les artistes et les morceaux les plus populaires, la danse commerciale a connu le plus grand nombre de fans. Depuis le début de 2021, DJ et producteur écossais Calvin Harris a remporté la couronne de l’artiste de danse commerciale le plus écouté, suivi de David Guetta et Travis Scott. « Ne jouez pas » par Anne-Marie, Animaux de la ferme numérique, et KSI a été révélée comme la meilleure piste de danse commerciale de 2021 à ce jour, suivie de « Les affaires » par Tiësto et « Paradise (avec Dermot Kennedy) » par Dermot Kennedy et MEDUZA.

La musique de danse ne fait pas qu’alimenter nos week-ends et nos soirées; il s’avère également populaire auprès des fanatiques de fitness: Joel Correy « Seul« est la piste de danse la plus diffusée dans les listes de lecture Fitness sur Spotify, suivie de Becky Hill et Sigala « Heaven On My Mind (avec Sigala) » et MK et Raphaella‘s « Une nuit (feat. Raphaella). »

Tout au long de cette période, les DJ, les salles et les producteurs ont également fait vivre la fête en faisant entrer la scène du club dans les foyers alors que la danse est devenue virtuelle. Maintenant, un duo électronique basé à Londres et né à Belfast Biceps reprendra la liste de lecture de musique électronique alternative phare de Spotify, Autel. Le duo de danse compte près de 3 millions d’auditeurs mensuels et plus d’un quart de million d’abonnés sur Spotify, les meilleurs auditeurs venant de Londres, Dublin, Birmingham, Amsterdam et Bristol. Leur prise de contrôle voit Bicep apporter tout le poids de son énergie euphorique et de son son global à la liste de lecture.

Que vous écoutiez Dance Pop ou l’un des autres sous-genres populaires de danse (Tropical House, EDM, House, Electro House), ces statistiques montrent que vous pouvez maintenir la fête dans n’importe quelle pièce.