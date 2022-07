Les rats du directeur du jeu d’Asobo Studio seront plus efficaces pour attraper des proies dans la suite de Plague Tale

ASobo StudioLe jeu d’aventure A Plague Tale: Requiem semble sur le point de surpasser son prédécesseur en termes de portée et de narration.

Les créateurs profitent pleinement des plates-formes de génération actuelle pour présenter des épisodes auparavant impossibles en raison des limitations techniques des anciennes consoles. Par exemple, les auteurs promettent de montrer des lieux qui changent en fonction de l’intrigue et des scènes de chasse avec des centaines de milliers de rats.

Dans une interview avec EDGE, le directeur du jeu Kevin Choto a expliqué à quoi ressembleraient les rongeurs dans la suite :

Après la maladie d’Hugo, les rats ont évolué. Maintenant, ils peuvent grimper et attraper leur proie beaucoup plus efficacement, en profitant de l’environnement », a déclaré Choto.

Cette fonctionnalité sera également utile dans les scénarios sans combat où les rats seront utilisés pour infiltrer des zones auparavant inaccessibles. Cependant, d’une manière ou d’une autre, les joueurs n’auront pas un contrôle constant sur eux.

Hugo est encore jeune et vulnérable. Dans la plupart des situations, il peut contrôler les rats, ce qui en fait un outil de jeu extrêmement efficace contre toutes les menaces. Pourtant, s’il perd le contrôle, il peut être un danger », a expliqué le directeur du jeu.

Quant à Amicia, des images de gameplay récentes ont montré que l’héroïne deviendra plus violente et prête à se salir les mains.

Elle peut être beaucoup plus agressive. Mais, malheureusement, Amicia a déjà ressenti ce qu’est la mort, et il ne sera plus possible de la prendre par surprise », a ajouté Choto.

A Plague Tale Requiem sortira le 18 octobre sur PS5, Xbox Série X|S, PC et Nintendo Commutateur (nuage).

Le réalisateur de A Plague Tale: Requiem a révélé comment il abandonnait les consoles de dernière génération et profitait de la technologie de nouvelle génération.

La suite est une console de nouvelle génération exclusive pour la PS5 et la Xbox Series X / S, et Choteau a révélé qu’elle a affiné les modèles de personnages et fait ressortir leurs détails les plus fins.