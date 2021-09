Les rats de la série animée NIMH se produisent chez Fox

L’adaptation obsédante de 1982 du livre pour enfants Mme Frisby et les rats du NIMH, Le secret du NIMH, est célèbre pour avoir traumatisé une génération d’enfants, le titre même ravivant sans aucun doute de sombres souvenirs enfouis depuis longtemps. Eh bien, bonne nouvelle, car Fox apporte le Les rats du NIMH sous la forme d’une série d’événements animés. Le studio a déjà donné au projet un engagement de script et est maintenant à la recherche d’un scénariste pour le projet, qui a été décrit comme un « redémarrage complet de l’histoire qui est distinct du film précédent ».

Sorti en 1971 et écrit par Robert C. O’Brien, avec des illustrations de Zena Bernstein, Mme Frisby et les rats du NIMH a été inspiré par les recherches de John B. Calhoun sur la dynamique des populations de souris et de rats au National Institute of Mental Health des années 1940 aux années 1960. Le livre est centré sur le sort d’une souris des champs veuve, Mme Frisby, qui demande l’aide d’un groupe d’anciens rats de laboratoire pour sauver sa maison de la destruction par la charrue d’un agriculteur, sauvant son fils d’une pneumonie, et de l’histoire de la évasion des rats du laboratoire et développement d’une société alphabétisée et technologique.

Le roman a remporté la médaille Newbery en 1972 et a finalement été adapté sous forme animée dans l’effort de 1982 de MGM/UA Entertainment Co. Le secret du NIMH. Dirigé par Don Bluth à ses débuts en tant que réalisateur, le film d’animation présente les voix d’Elizabeth Hartman, Peter Strauss, Arthur Malet, Dom DeLuise, John Carradine, Derek Jacobi, Hermione Baddeley et Paul Shenar.

Le secret du NIMH suit une histoire similaire au matériel source, présentant au public Mme Brisby (Elizabeth Hartman), une souris veuve, doit déplacer ses enfants hors de leur maison dans un champ avant que l’agriculteur local ne commence à labourer. Incapable de partir parce que son fils est malade, Mme Brisby demande l’aide de rats à proximité, qui ont une intelligence accrue après avoir fait l’objet d’expériences scientifiques. Elle reçoit un cadeau inattendu du rat aîné, Nicodème (Derek Jacobi). Bientôt, Mme Brisby est prise dans un conflit entre les rats, mettant en péril sa mission de sauver sa famille.

Le secret du NIMH a reçu des éloges de la critique lors de sa sortie et détient une cote d’approbation de 93% sur Rotten Tomatoes. Le film est depuis devenu un incontournable de beaucoup d’enfance, avec Le secret du NIMH raconter une histoire sombre et évocatrice qui respecte suffisamment son jeune public pour ne pas atténuer ses thèmes matures.

Tandis que Le secret du NIMH a donné naissance à une suite avec le direct-to-video de 1998 Le secret de NIMH 2 : Timmy à la rescousse, moins on en dit sur cette entreprise animée, mieux c’est. Et ainsi, Les rats du NIMH la franchise est restée en sommeil depuis, Fox espérant sans aucun doute puiser dans la nostalgie ressentie à la fois pour le roman et le film et raconter leur propre histoire sombre.

Alors que les séries animées de Fox ont tendance à cibler une programmation familiale, des rapports indiquent que la série d’événements du studio aura un ton plus sombre et plus adulte, conforme à ce que le public attend d’un Les rats du NIMH adaptation. Alors, préparez-vous et vos enfants pour de nombreux cauchemars à venir. Cela nous vient de Deadline.

Sujets : Secret de Nimh