Les rappeurs réagissent à la théorie des «super pouvoirs» du solstice d’hiver du 21 décembre

Freddie Gibbs, NLE Choppa, Tierra Whack et d’autres se sont lancés dans l’amusement des médias sociaux autour des «superpuissances» que les Noirs sont censés recevoir aujourd’hui en raison de l’alignement des planètes.

Alors que le 21 décembre n’est peut-être qu’un solstice d’hiver normal pour quelques-uns d’entre vous, la date est littéralement dans l’esprit de « Black Twitter » depuis des semaines en raison d’une rumeur légère selon laquelle les Noirs recevraient aujourd’hui une sorte de pouvoirs ancestraux. . Nous sommes sûrs que c’était une blague faite en plaisantant, mais certains de nos rappeurs préférés d’origine afro-américaine le prennent très sérieusement. Bien sûr, le troisième œil de NLE Choppa était l’un des principaux picotements d’attention.

Image: Sarah Morris / pour BET La position de Choppa sur toute l’épreuve des superpuissances a été rendue très publique ces derniers jours sur son Twitter (voir ci-dessus), qui frôle la spiritualité et la pensée superficielle. D’autres comme Freddie Gibbs et Tierra Whack sont devenus plus comiques, Gibbs blâmant même ses nouveaux pouvoirs sur la raison pour laquelle il vient d’être banni (à nouveau) d’Instagram. Missy Elliott et Lil Nas X étaient également comiques dans leurs messages, et nous sommes sûrs que quelques autres artistes noirs trouvent des moyens de s’amuser avec toute la situation. Maintenant, la seule question est de savoir quel genre de super pouvoirs certaines de ces stars du hip-hop se vantent – nous sommes prêts à parier que Yung Miami peut faire sortir le feu de sa bouche à en juger par la façon dont elle a torréfié les gens sur Twitter ces derniers temps! Regardez ci-dessous comment certains de vos rappeurs préférés réagissent aux «superpuissances» du 21/12 qui entrent en jeu aujourd’hui, ainsi que quelques autres tweets non par des rappeurs qui étaient tout simplement trop drôles pour passer: