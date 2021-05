Les Rangers Mandaloriens Spinoff de la Nouvelle République annulés à Disney +?

L’un des divers Guerres des étoiles Les émissions de télévision que Lucasfilm avait en cours de développement ne seraient plus en cours de développement. Du moins pour le moment. Rangers de la nouvelle république, qui a été annoncé à la fin de l’année dernière pour servir de spin-off de Le mandalorien, n’est pas actuellement en développement au studio. Bien qu’aucune raison officielle n’ait été donnée, le départ de Gina Carano de la franchise semble être le coupable probable.

Il est récemment apparu que Dave Filoni, producteur de Star Wars: La guerre des clones et Le mandalorien, avait reçu une promotion chez Lucasfilm. Filoni est maintenant directeur exécutif de la création. Alors que la promotion est intervenue il y a quelque temps, la société n’a mis à jour son site Web que récemment, alertant les fans que Filoni a bel et bien gravi les échelons. Dans l’un des rapports détaillant les projets de Filoni se trouvait la nouvelle que «les Rangers de la Nouvelle République» ne sont pas actuellement en développement actif ». cependant, Le livre de Boba Fett, qui devrait arriver en décembre, ainsi que Ahsoka, qui avait déjà été annoncé comme une série Disney + en direct, sont tous deux sur l’ardoise de Filoni.

Gina Carano, qui a joué Cara Dune au cours des deux premières saisons de Le mandalorien, devait être une partie importante de Rangers de la nouvelle république. Cependant, elle a été lâchée par Disney et Lucasfilm en février à la suite d’une activité très controversée sur les réseaux sociaux. Aucun projet de remplacement de Carano comme Cara Dune n’a été annoncé. En tant que tel, du moins pour le moment, il semble que le spectacle qu’elle allait vraisemblablement diriger ait été mis sur glace. Reste à savoir si quelque chose d’autre est mis en développement ou non pour le remplacer.

Rangers de la nouvelle république a été annoncé comme l’un des nombreux projets lors de la présentation massive de la journée des investisseurs de Disney l’année dernière. Compte tenu du succès de Le mandalorien, Lucasfilm et Disney ont décidé de doubler avec Star Wars sur le petit écran de manière énorme. De même que Ahsoka et Le livre de Boba Fett, comme Le mandalorien, ces émissions conduiraient à une série d’événements au sein de la franchise. Étant donné le peu d’informations actuellement disponibles sur les plans à long terme de ces émissions interconnectées, il est difficile de dire comment Rangers ne plus être en développement pourrait affecter les choses.

Il ne manque pas de Guerres des étoiles sur le chemin pour que les fans puissent en profiter, même avec ce projet hors des livres. Mis à part le verset mando, Andor, Obi-Wan Kenobi, Lando et L’acolyte sont tous en route. Nous avons également la fonctionnalité animée Une histoire de droïdes, aussi bien que Star Wars: Visions. Sans parler de Le mauvais lot, qui diffuse actuellement sa première saison. Du côté des films d’action réelle, Patty Jenkins est sur le point de réaliser Escadron de voleurs, qui sortira en salles en décembre 2023. Taika Waititi développe également une version actuellement sans titre Guerres des étoiles film. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

