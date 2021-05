Les radars de fossé Tesla Model 3 et Y pour les caméras, perdent les notes pour les fonctions de sécurité avancées

28 mai 2021 15:26:42 IST

Deux groupes clés qui offrent des cotes de sécurité automobile retirent leurs principales recommandations de certains véhicules Tesla parce que la société a cessé d’utiliser le radar sur ses systèmes de sécurité. Consumer Reports a retiré son statut de «Top Pick» pour les véhicules Tesla Model 3 et Y construits après le 27 avril, tandis que l’Insurance Institute for Highway Safety prévoit de supprimer la désignation «Top Safety Pick Plus» des véhicules. La National Highway Traffic Safety Administration du gouvernement américain ne coche plus les modèles 3 et Y sur son site Web pour avoir un avertissement de collision avant, un freinage d’urgence automatique, un avertissement de sortie de voie et une assistance au freinage d’urgence.

Cela a incité les actions des groupes de notation. Les deux nécessitent des systèmes de sécurité électroniques pour les désignations de sécurité les plus élevées. Consumer Reports affirme que la suppression du radar et l’utilisation de caméras signifie que les fonctions de sécurité peuvent ne pas être présentes en cas de besoin.

Un message a été laissé jeudi pour solliciter les commentaires de Tesla, qui a dissous son département des relations avec les médias.

«Si un conducteur pense que son véhicule a un dispositif de sécurité et qu’il n’en a pas, cela change fondamentalement le profil de sécurité du véhicule», a déclaré David Friedman, vice-président du plaidoyer de Consumer Reports, dans un communiqué. «Il pourrait ne pas être là quand ils pensent que cela leur sauverait la vie.»

L’IIHS a confirmé jeudi qu’il avait retiré la désignation Top Safety Pick Plus, mais a déclaré que cela restait pour les véhicules construits avec un radar. L’institut a annoncé son intention de tester le nouveau système de Tesla.

Tesla dit sur son site Web qu’il fait une transition vers un nouveau système appelé «Tesla Vision» qui utilise des caméras, sur les modèles 3 et Y qui seront livrés à partir de mai. Le nouveau système utilisera des caméras et le traitement informatique du réseau neuronal de Tesla pour les systèmes de sécurité, ainsi que les systèmes d’assistance au conducteur partiellement automatisés «Autopilot» et «Full Self-Driving» de Tesla. Tesla dispose également de capteurs sonar à courte portée.

Le PDG Elon Musk a déclaré que le système de vision à huit caméras fonctionnait mieux que les meilleurs conducteurs humains et constituait un pas vers les ambitions de conduite autonome de l’entreprise.

Mais les critiques ont déclaré que même avec le radar, Tesla ne dispose pas des bons capteurs pour les véhicules autonomes. Il n’a pas de capteurs laser appelés lidar, qui peuvent voir à travers l’obscurité et le mauvais temps, disent-ils. La plupart des autres entreprises testant des véhicules autonomes utilisent le lidar.

Le système de pilote automatique de Tesla a eu du mal à repérer les objets fixes et les semi-remorques tournant devant ses véhicules. Au moins trois personnes ont été tuées en conduisant sur le pilote automatique lorsque leur voiture s’est écrasée sous des remorques ou dans une barrière d’autoroute. En outre, Teslas sur pilote automatique ont heurté des voitures de police et des camions de pompiers garés sur les autoroutes avec leurs feux clignotants allumés.

NHTSA, l’agence gouvernementale de sécurité, a enquêté sur 29 incidents impliquant Teslas, mais jusqu’à présent, l’agence n’a pris aucune mesure sur le pilote automatique. Le National Transportation Safety Board a recommandé que la NHTSA et Tesla limitent le pilote automatique aux routes où il peut fonctionner en toute sécurité, et que Tesla installe un meilleur système pour s’assurer que les conducteurs y prêtent attention.

Tesla, qui est basé à Palo Alto, en Californie, indique sur son site Web que certains véhicules peuvent être livrés avec certaines caractéristiques de sécurité temporairement «limitées ou inactives». Ceux-ci incluent «Autosteer», qui maintient les voitures dans leurs voies. Il sera limité à 120 km / h (120 km / h) et à une distance plus longue de la circulation devant le véhicule.

Musk a également été critiqué par Consumer Reports et d’autres pour avoir appelé ses systèmes «Autopilot», ce qui implique qu’une voiture peut se conduire seule, et «Full Self-Driving», que la société dit ne pas conduire seule.

