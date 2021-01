Les quêtes Assassin’s Creed Valhalla que la plupart des joueurs ne connaissent pas sont enfin en train d’être corrigées

Saviez-vous qu’il existe un type spécifique de quête dynamique dans Assassin’s Creed Valhalla que la grande majorité des joueurs ne verra probablement jamais? On les appelle des quêtes « Avenge » et elles sont déclenchées quand Eivor rencontre le cadavre d’un autre Viking dans le monde ouvert.

Ces corps représentent d’autres joueurs de Valhalla qui ont été tués dans leur propre jeu par un ennemi proche. Après avoir inspecté le cadavre, vous êtes chargé de traquer ledit ennemi, et une fois qu’il est mort, vous obtenez des récompenses mineures comme XP et Silver. Ceux d’entre vous qui ont joué à Assassin’s Creed Origins se souviendront peut-être que ce titre présentait ces mêmes quêtes en ligne.

Mais encore une fois, le problème ici est que ces missions de vengeance sont extrêmement rare à Valhalla, au point que les joueurs se demandent s’ils viennent d’être complètement mis sur écoute depuis le lancement. Et il s’avère qu’ils le sont. L’équipe de développement a une fois de plus mis à jour sa liste officielle des problèmes connus avec le jeu, et « les quêtes de vengeance sont introuvables » est maintenant « sous enquête ».

Avec un peu de chance, les quêtes de vengeance fonctionneront enfin comme prévu dans un proche avenir, ajoutant un peu plus de piquant à l’aventure d’Eivor. Osons-nous vous demander si vous avez déjà rencontré le corps d’un autre joueur? Apaisez votre soif de vengeance dans la section commentaires ci-dessous.