Les questions sur le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca persistent malgré les assurances

Au 31 mars, l’EMA a identifié 62 cas de CVST dans le monde, parmi 9,2 millions de doses d’AstraZeneca administrées.

Questions persistantes sur la question de savoir si des caillots sanguins rares mais graves parmi ceux qui reçoivent le vaccin AstraZeneca contre COVID-19 sont plus fréquentes que dans la population générale, et leurs causes, s’ils le sont, ont continué de miner la confiance dans le vaccin assiégé. L’Agence européenne des médicaments – qui a déclaré que les avantages l’emportent sur les risques et que le vaccin devrait rester utilisé – fournira une évaluation mise à jour la semaine prochaine.

Qu’est-ce qui a été observé?

Les caillots sanguins observés chez une poignée de personnes vaccinées par AstraZeneca sont décrits par l’Agence française du médicament (ANSM) comme « hautement atypiques ».

« Cette thrombose des grosses veines est inhabituellement localisée dans le cerveau, et encore plus rarement dans le tube digestif », a commenté l’agence.

Elle est également associée à une affection caractérisée par des taux anormalement bas de plaquettes, qui sont de petits fragments de cellules dans notre sang qui forment des caillots pour arrêter ou prévenir les saignements.

À la mi-mars, l’organisme de réglementation des médicaments en Allemagne, le Paul Ehrlich Institute (PEI), a été la première autorité sanitaire nationale à signaler ce qu’ils ont décrit comme un nombre anormalement élevé de cas impliquant ces rares caillots sanguins cérébraux, principalement chez les femmes plus jeunes et d’âge moyen.

Selon certains spécialistes, cet ensemble de symptômes indiquait une coagulation intravasculaire disséminée (CID), dans laquelle des caillots sanguins se forment dans tout le corps.

Également observée dans les cas extrêmes de septicémie, cette condition implique « à la fois une thrombose et une hémorragie », Odile Launay, membre du corps scientifique conseillant le gouvernement français sur le COVID-19 vaccins, a déclaré à l’AFP.

Lien avec le vaccin?

« Un lien de causalité avec le vaccin n’est pas prouvé mais est possible, et une analyse plus approfondie se poursuit », a déclaré l’EMA la semaine dernière.

L’agence doit se réunir sur la question du 6 au 9 avril.

D’autres spécialistes étaient plus catégoriques.

« Nous devons cesser de spéculer sur l’existence d’un lien ou non – tous les cas présentaient ces symptômes trois à 10 jours après l’inoculation du vaccin AstraZeneca », Pal Andre Holme, qui dirige une équipe à l’hôpital national d’Oslo travaillant sur ces cas, a déclaré à la télévision norvégienne. « Nous n’avons trouvé aucun autre facteur déclenchant. »

L’agence nationale norvégienne des médicaments a soutenu cette évaluation, l’un de ses dirigeants, Steinar Madsen, déclarant « qu’il y a probablement un lien avec le vaccin ».

De son côté, l’ANSM français – pointant « le type très inhabituel de thrombose, un profil clinique similaire, et un moment d’apparition similaire » – a déclaré qu’il y avait un « petit » risque.

Quelle est l’ampleur du risque?

Au 31 mars, l’EMA a identifié 62 cas de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) dans le monde – dont 44 en Europe – parmi 9,2 millions de doses d’AstraZeneca administrées.

Parmi ceux-ci, 14 ont entraîné la mort, même s’il n’est pas possible d’attribuer définitivement des décès à cette forme rare de thrombose, a déclaré la semaine dernière le chef de l’EMA, Emer Cooke, lors d’une visioconférence.

Les statistiques, a-t-elle ajouté, sont complètes ou proches de celle-ci.

En Allemagne, il y a eu 31 cas suspects de CVST – 19 accompagnés d’une baisse des plaquettes sanguines – avec neuf décès, selon l’Institut Paul-Ehrlich.

Ces cas étaient répartis sur 2,8 millions de doses de vaccin AstraZeneca injectées, soit un peu plus d’un cas pour 100 000 doses.

Les chiffres comparables pour la France sont 12 cas et 4 décès sur 1,9 million de doses, et pour la Norvège, 5 cas et 3 décès sur 120 000 doses.

La Grande-Bretagne – où AstraZeneca a été administré plus que dans tout autre pays – a enregistré 30 cas samedi, dont sept décès, pour un total de 18,1 millions de doses.

Mais comme c’est le cas pour tous les médicaments, les risques doivent toujours être mis en balance avec les avantages.

«Nous préférerions tous avoir des médicaments sûrs à 100%, mais ils n’existent pas», a déclaré la semaine dernière Adam Finn, professeur de pédiatrie à l’Université de Bristol, au Science Media Center de Londres, commentant le renouvellement des interdictions de le vaccin AstraZeneca en Allemagne et ailleurs.

«À l’heure actuelle, le plus grand risque pour nos vies et nos moyens de subsistance dans le monde est le COVID-19 « , A ajouté Finn. » Nous devons rester concentrés sur la nécessité d’éviter qu’elle ne prenne des millions de vies humaines supplémentaires avant qu’elle ne soit maîtrisée et le seul moyen efficace d’y parvenir est la vaccination. «

L’EMA a toujours fait écho à ce point de vue.

« Les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du COVID-19 , avec son risque associé d’hospitalisation et de décès, l’emportent sur les risques d’effets secondaires », a-t-il déclaré dans un communiqué le 31 mars.

Facteurs de risque?

La plupart des cas de thrombose cérébrale sont survenus chez des personnes de moins de 65 ans, mais il est impossible de tirer des conclusions sur l’âge car le vaccin a été administré à ce jour principalement chez des populations plus jeunes.

Le fait que la majorité des cas concernent des femmes peut simplement refléter le fait que le secteur de la santé – principalement des femmes – a reçu la priorité pour la vaccination.

« À l’heure actuelle, la revue n’a identifié aucun facteur de risque spécifique, tel que l’âge, le sexe ou des antécédents médicaux de troubles de la coagulation pour ces événements très rares », a déclaré l’EMA.

Néanmoins, après que certains pays ont temporairement suspendu le vaccin AstraZeneca à la mi-mars, plusieurs pays ont à nouveau suspendu le vaccin.

L’Allemagne a décidé la semaine dernière d’interdire son utilisation à toute personne de moins de 60 ans, tandis qu’au Canada – comme en France – le seuil d’âge est de 55 ans. En Suède, le seuil d’âge est de 65 ans.

«Nous n’avons pas un seul vaccin, nous en avons plusieurs», a écrit Sandra Ciesek, professeur de virologie médicale à l’Université Goethe de Francfort, dans le magazine Science. « Donc, restreindre le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées a du sens pour moi. »

La Norvège et la Suède ont pris la décision la plus radicale de suspendre complètement le vaccin AstraZeneca.

Explications possibles?

Pour le moment, il n’y a que des hypothèses, bien que l’EMA devrait suggérer la semaine prochaine quelles sont les plus probables.

Dans une étude publiée le 28 mars qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, des chercheurs allemands et autrichiens ont souligné un mécanisme biologique connu comme une explication possible de la poussée apparente de la thrombose atypique.

Le vaccin AstraZeneca, ont-ils écrit, est associé à un trouble de la thrombose « qui ressemble cliniquement à la thrombopénie induite par l’héparine (TIH) ».

La TIH est une réaction rare et grave du système immunitaire à l’héparine, un médicament anticoagulant.

Les auteurs, dirigés par Andreas Greinacher de l’Université de Greifswald, ont proposé un nom pour ce qu’ils ont décrit comme un nouveau syndrome: «thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin (VIPIT)».

Des chercheurs de l’hôpital national d’Oslo avaient précédemment suggéré que des cas pourraient avoir été déclenchés par une « réponse immunitaire puissante » au vaccin.

Une association de scientifiques et de médecins français appelée «Du côté de la science» a déclaré qu’une telle réponse immunitaire pourrait provenir de l’insertion accidentelle de l’aiguille dans une veine de la partie supérieure du bras, plutôt que dans un muscle.

