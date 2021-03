Les Qubits n’ont pas d’importance (tant que ça): l’ordinateur quantique d’Honeywell multiplie par quatre sa puissance et atteint un volume quantique de 512

En juin 2020, Honeywell gonflait sa poitrine et affirmait que son ordinateur quantique atteint un volume quantique de 64, et peu après doublé ce chiffre avec son System Model H1, qui atteint un volume de 128.

Maintenant, cette entreprise a franchi une étape encore plus remarquable et a quadruplé le volume quantique, qui est maintenant de 512 dans ce même système. Son nombre de qubits (ou qubits) est petit (seulement 10), mais Honeywell pense que sa technologie de capture d’ions compense largement cet aspect.

Cet ordinateur quantique différent de Google et IBM

Cette façon d’évaluer la puissance de ces ordinateurs quantiques est mesurée à travers une série de tests statistiques complexes et plusieurs facteurs influencent le volume final: le nombre de qubits, les taux d’erreur, la connectivité entre les qubits et leur communication sont certains d’entre eux.

Alors que les ordinateurs quantiques de Google et IBM utiliser des qubits supraconducteurs et aspirant à avoir des systèmes avec un grand nombre de qubits, le modèle Honeywell utilise des ions piégés.

Normalement, quand on parle d’ordinateurs quantiques, il semble que le nombre de qubits soit une référence claire pour déterminer leur puissance et leurs performances, mais le volume quantique devient une autre façon de donner un sens à la capacité réelle de ces systèmes.

Le concept de volume quantique a été développé par IBM en 2017 pour mesurer divers aspects des performances d’un ordinateur quantique. Plus ce volume est élevé, plus grand est le potentiel de cet ordinateur quantique pour résoudre des problèmes pratiques dans les domaines industriels et de la recherche.

Parmi ces mesures du volume quantique et de la capacité d’un ordinateur quantique, il y a la fidélité du qubit, qui est la clé pour savoir dans quelle mesure ce système peut exécuter du code quantique. Selon Honeywell, la fidélité moyenne sur son dernier système est de 99,991%.

Bien que l’ordinateur quantique d’Honeywell ne dispose que de 10 qubits, son comportement est remarquable: Le système IBM de 27 qubits de l’année dernière avait un volume de 64, par exemple.

Chez Honeywell ne semble pas préoccupé par le nombre de qubits car pour eux, il faut d’abord obtenir ces « systèmes ultra haute fidélité et entièrement connectés avec un niveau de contrôle élevé ».

Via | ZDNet

Plus d’informations | Honeywell