Les quatre policiers français enquêtés pour le passage à tabac d’un homme noir inculpé

Les quatre policiers français enquêtés pour le passage à tabac d’un homme noir il y a plus d’une semaine à l’entrée d’un studio de musique à Paris ont été formellement inculpés entre dimanche et lundi, ce qui a été accueilli avec satisfaction par le les avocats de la victime.

Les événements se sont déroulés le 21 novembre, lorsque l’homme attaqué, Michel Zecler, s’est heurté à la patrouille de police à un moment où il se trouvait à l’extérieur du bureau et sans masque. De peur d’être condamné à une amende, il s’est précipité dans le bâtiment, incitant les agents à courir à sa rencontre et à le battre, ce qui, selon Zecler, a proféré des insultes racistes.

Les images ont été publiées jeudi par le portail Loopster et ont tourné un discours officiel qui, jusque-là, maintenait Zecler en garde à vue et en tant que suspect d’avoir commis plusieurs crimes. Désormais, ce sont les quatre policiers qui l’ont agressé qui sont appelés à rendre des comptes devant la justice.

Le parquet avait demandé l’imputation de tous, ce qui est finalement arrivé entre dimanche et lundi. Ils sont accusés d’avoir exercé une violence excessive et d’avoir menti dans le rapport de police, c’est pourquoi les quatre ont été inculpés et deux d’entre eux doivent rester en prison provisoire pendant que l’enquête progresse, selon des sources judiciaires citées par Franceinfo.

L’avocat de Zecler, Hafida El Ali, a été « satisfait » par des allégations qu’il juge « parfaitement justifiées ». Le producteur est également reconnaissant pour les manifestations de soutien de ces derniers jours, dans lesquelles il y a eu une mobilisation citoyenne et le président lui-même, Emmanuel Macron, a condamné l’attentat.

Tant cette affaire que la récente expulsion violente d’un camp de la Plaza de la República à Paris obscurcissent les procédures parlementaires d’une loi promue par le gouvernement et qui limite la capture d’images dans lesquelles apparaissent des membres des forces de sécurité.

