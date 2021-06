Les quatre fantastiques : tout ce que nous savons sur le redémarrage de Marvel

le Les quatre Fantastiques étaient l’une des marques les plus reconnaissables de Marvel avant le lancement du MCU, la propriété semblait donc prête à capitaliser sur la tendance moderne des superproductions de super-héros. Malheureusement, cela n’a pas été le cas pour la première famille de Marvel, mais Disney est enfin prêt à les libérer dans le plus grand canon MCU.

Le projet actuellement juste intitulé Les quatre Fantastiques sera la troisième tentative de produire une adaptation sur grand écran des héros. L’original était en quelque sorte un ancêtre du MCU, suite au succès de Sony Homme araignée et celle de Fox X Men films. Le long métrage de 2005 se vantait d’un casting de stars comprenant Jessica Alba et Captain America lui-même, Chris Evans. Le film était un peu raté avec les critiques mais a bien fonctionné, au moins assez pour lui valoir une suite.

Après un autre accueil tiède à Les Quatre Fantastiques : L’Ascension du Surfeur d’Argent et pas mal de critiques sur la représentation de Galactus, l’un des méchants les plus emblématiques de Marvel, la franchise a été suspendue. En 2015, le nouveau venu Josh Trank a été chargé de réinventer la franchise dans un autre film simplement appelé Les quatre Fantastiques. Le film a adopté un ton plus sombre et une intrigue absurde qui l’a conduit à être encore plus mal reçu que les tentatives précédentes.

Après l’acquisition de Fox Studios en 2019, Disney a obtenu les droits de la franchise X-men et Fantastic Four, de nombreux fans espérant qu’ils seraient enfin introduits dans le MCU. Après s’être assis sur les propriétés pendant un petit moment, Kevin Feige a finalement annoncé à la fin de l’année dernière que les Fantastic Four obtiendraient effectivement leur propre film MCU et voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

Quand est-ce que Les quatre Fantastiques sortir?

Aucune date de sortie officielle n’a été fixée pour le film car il en est encore aux tout premiers stades de la production. Cependant, Marvel a laissé un indice assez important quant à sa place dans son ardoise en cours. Après une interruption prolongée de l’industrie cinématographique à la suite des effets de la pandémie mondiale, cela fait maintenant près de deux ans que Marvel a sorti un film. Cela fera en fait plus de deux ans que leur prochain film, Veuve noire, frappe les écrans.

Pour remettre les fans dans l’ambiance, Marvel Studios a publié le mois dernier une bande-annonce intitulée Marvel Studios Celebrates The Movies. La bande-annonce présentait déjà des scènes marquantes du MCU et taquinait tous les films qui devraient sortir dans les deux prochaines années. Donner aux fans un calendrier pour l’ardoise jusqu’en mai 2023, avec Fantastic Four obtenant une brève apparition juste après sans date confirmée. Compte tenu du calendrier pour le reste de leur liste, il est prudent de supposer qu’ils visent actuellement une sortie pour juillet ou novembre 2023.

Qui dirige Les quatre Fantastiques?

L’un des rares détails réellement confirmés, Jon Watts prendra les commandes de cette dernière incarnation du quatuor. Watts a déjà un pedigree au sein du MCU ayant dirigé Retrouvailles de Spider-Man, Spider-Man : loin de chez soi e et l’entrée à venir Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Les films de Spider-Man ont été un énorme succès commercial et critique, il semble donc Les quatre Fantastiques est entre de bonnes mains.

Marvel Studios cherche également à reproduire la formule qu’ils ont utilisée pour le lancement initial du MCU en faisant renaître les talents créatifs. Avec la fin de la saga Avengers dans Avengers : Fin de partie, la phase 4 sera chargée de lancer un nouveau Avengers capable de reproduire le succès. Spider-Man devrait être une partie importante de ce qui a déjà commencé à travailler sur le nouveau monde en Spider-Man : loin de chez soi.

Les Fantastic Four seraient également une grande partie des plans futurs en tant que l’une des rares franchises bancables que le MCU n’a pas encore explorées. Le fait que Watts supervise les deux films aidera à cimenter la cohérence entre les films et aidera probablement à construire le monde qui l’entoure, en introduisant un nouvel antagoniste majeur et une histoire globale. Sans oublier qu’un caméo du web-slinger lui-même pourrait être en préparation.

Qu’est-ce que Marevl Les quatre Fantastiques à propos de?

Un script n’a pas encore été écrit pour le film, mais il existe de nombreux scénarios convaincants de la longue série qui pourraient constituer un bon point de départ pour les Quatre Fantastiques. Pour commencer, comme de nombreux fans le savent, les Fantastic Four ont joué un rôle clé dans Amazing Spider-Man #1, la toute première bande dessinée de Spider-man. À la recherche d’un emploi, Spider-Man essaie de rejoindre les Quatre Fantastiques, où il les combat avant de se rendre compte qu’ils sont une organisation à but non lucratif.

Compte tenu de la connexion de Watts et de la nature spirituelle de la série Spider-Man, cela pourrait offrir une introduction idéale aux personnages. Jusqu’à présent, Peter n’a été décrit que comme un lycéen, mais en 2023, l’acteur Tom Holland aura 27 ans. Une transition pour le personnage dans le monde réel dans quelque chose de plus proche de Parker de Tobey Maguire pourrait être envisagée pour des entrées ultérieures, ce qui en ferait une possibilité distincte.

De plus, étant donné que le public a vu l’histoire d’origine des Fantastic Four deux fois au cours des 20 dernières années, attendez-vous à ce que Marvel Studios opte très probablement pour ignorer cela pour cette fonctionnalité, de la même manière que ce qu’ils ont fait dans Retrouvailles de Spider-Man.

Comment Marvel Les quatre Fantastiques s’intégrer dans le canon MCU?

Les fans peuvent s’attendre à ce que le film serve probablement de véhicule à l’univers plus large, présentant l’équipe et les points clés de l’intrigue au récit plus large. Peut-être même présenter Galactus dont les droits ont également été transférés avec le quatuor. De nombreux fans de Marvel le penchaient pour être l’antagoniste principal d’origine, à l’époque du lancement de l’univers. Attendre encore deux ans pour révéler la prochaine étape majeure semble peu probable compte tenu de la situation des studios Marvel ces dernières années, mais il a fallu quatre ans pour donner aux fans un premier aperçu de Thanos, ce n’est donc pas sans précédent.

Les Quatre Fantastiques auront probablement un rôle important dans l’élaboration du récit d’une nouvelle équipe des Avengers. Pour fournir une comparaison, imaginez que Spider-Man sera ce qu’Iron Man était pour les Avengers d’origine, ayant déjà été préparé pour devenir le successeur de Tony, alors les Fantastic Four pourraient occuper un rôle similaire à celui de Captain America. En particulier avec des films comme Captain America : guerre civile qui traitait directement des retombées de Avengers: l’ère d’Ultron.

De nombreux fans attendent Doctor Strange : la folie du multivers être le prochain pilier du prochain récit des Avengers, mais à tout hasard, ce n’est pas le cas, Les quatre Fantastiques le sera presque certainement.

Qui est le méchant dans Marvel’s Les quatre Fantastiques?

Selon les choix narratifs, Watts voudra peut-être garder l’antagoniste dans une plus petite partie de l’intrigue globale, en mettant davantage l’accent sur les personnages et leurs nouveaux rôles dans ce monde. S’ils veulent sauter l’histoire d’origine, une bonne explication sera nécessaire sur ce que le quatuor a fait pendant tout ce temps et pourquoi ils n’ont pas encore fait surface malgré les événements de Captain America : guerre civile et Avengers : guerre à l’infini.

De même, si l’équipe découvre juste ses pouvoirs, cela pourrait également créer une situation délicate compte tenu de la représentation typique de Reed Richards, dont nous nous attendons à ce qu’il joue un rôle de leader dans les Avengers sur toute la ligne. Si les Quatre Fantastiques sont nettement moins expérimentés que leurs contemporains, ils pourraient s’avérer difficiles à intégrer dans une nouvelle formation des Avengers. Ajoutez le drame familial habituel et Les quatre Fantastiques pourrait adopter une approche relativement peu conventionnelle de la formule de super-héros éprouvée en mettant l’accent sur le développement du personnage avant tout.

Si tel est le cas, il n’y a probablement pas de meilleur candidat pour le rôle du méchant que Mole Man qui a servi d’antagoniste principal dans le premier numéro de Fantastic Four. Un ingénieur et explorateur nucléaire qui se perd dans un écosystème souterrain pour s’élever pour devenir le dirigeant des Moloids indigènes et mener des attaques sur le monde de la surface. Un joli clin d’œil à l’histoire de la bande dessinée et pourrait fournir de la chair à canon appropriée pour la première sortie des héros ainsi que des commentaires sociaux probablement appropriés sur le changement climatique.

Comment s’intègrent les autres méchants du MCU Les quatre Fantastiques?

Si Watts voulait devenir vraiment intelligent, il y a quelques candidats pour l’antagoniste principal qui ont déjà été introduits dans le MCU. En sautant jusqu’au deuxième numéro de la bande dessinée, nous obtenons un visage familier dans les Skrulls.

Les Skrulls ont fait une apparition dans Capitaine Marvel et Spider-Man : loin de chez soi mais dans les deux cas, ils se sont finalement révélés être une force pour le bien. Mais les Kree ont suggéré que les Skrulls étaient capables du mal lors de leur première apparition. Un Skrull en particulier connu sous le nom de Super Skrull, un super-soldat augmenté de l’espèce Skrull qui exploite des capacités uniques, a été un ennemi récurrent pour l’équipe dans les bandes dessinées serait le principal candidat.

S’en tenir aux métamorphes, il y a un autre méchant majeur de Marvel qui a figuré dans ce croisement initial avec Spider-Man et les Fantastic Four qui sont peut-être déjà dans le MCU, Chameleon. Numan Acar a joué un agent du bouclier énigmatique chargé de surveiller Peter dans Spider-Man : loin de chez soi. Nous n’avons pas appris grand-chose sur lui, à part son nom Dimitri, quelque chose qu’il a en commun avec l’ennemi de longue date de Spidey, le caméléon. Il existe déjà de nombreuses théories de fans à ce sujet et si nous obtenons une révélation, cela viendra probablement dans un film de Spider-Man, mais le prochain sur l’ardoise semble déjà assez rempli de talents méchants, alors qui sait?

Le docteur Doom est-il dans Marvel Les quatre Fantastiques?

Bien sûr, en ce qui concerne les méchants de Fantastic Four, l’un des plus emblématiques de toute l’histoire de la bande dessinée dans Doctor Doom. Souvent classé parmi les goûts de Joker dans les sondages des fans, le méchant masqué serait une énorme omission de la part du MCU s’il ne fait pas son apparition à un moment donné.

Cela dit, il y a déjà eu deux représentations ternes de Victor Von Doom dans les tentatives susmentionnées de lancer une franchise Fantastic Four. Et malheureusement, le désordre CGI 2015 de Toby Kebbel pèse toujours lourd sur le personnage, ce qui signifie que même 2023 pourrait arriver trop tôt pour réintroduire le personnage.

Encore une fois, tout comme ils l’ont fait avec le Bouffon Vert, il est probablement préférable de mettre le personnage de côté pour le moment et de laisser les Quatre Fantastiques se débrouiller seuls. Cela laisse la possibilité d’une deuxième ou même troisième entrée historique dans la série qui présente enfin le méchant emblématique.

Qui joue dans Marvel’s Les quatre Fantastiques?

Deux anciens élèves importants de MCU ont déjà été choisis dans les rôles des Quatre Fantastiques avec Chris Evans et Michael B. Jordan jouant tous deux la Torche humaine, Johnny Storm, ils seront donc de gros souliers à remplir. Johnny est généralement le plus charismatique des quatre, alors attendez-vous à ce qu’une personnalité majeure reçoive l’appel, mais on ne sait pas encore qui ce sera.

Le casting officiel devrait être annoncé par Marvel Studios d’ici la fin de l’année, mais il reste encore un peu de chemin à parcourir pour le moment. Les rumeurs couraient selon lesquelles le couple hollywoodien John Krasinski et Emily Blunt devaient incarner Reed Richards et Sue Storm. Les deux acteurs ont déjà exprimé leur intérêt à remplir les rôles publiquement et ont tous deux d’anciennes relations avec le MCU. L’ancienne superstar de la WWE, John Cena, a également été suggérée dans le rôle de The Thing, Ben Grimm, pour compléter le casting, bien que les sources soient moins étayées.

Blunt aurait été initialement choisi pour jouer le rôle de Natalie Rushman / Natasha Romanov dans L’homme de fer 2 en 2010. Elle a finalement dû se retirer du rôle en raison d’un conflit d’horaire et il a bien sûr été rempli par Scarlett Johansson, qui a ensuite joué le personnage de Black Widow neuf fois, y compris dans son propre film autonome à venir. Krasinski a quant à lui auditionné pour le rôle de Captain America mais n’a pas réussi.

Le couple a également travaillé ensemble sur le hit d’horreur de 2018 Un endroit silencieux et les deux ont repris leurs rôles pour la suite. Après avoir montré qu’ils ont une excellente chimie à l’écran ensemble et qu’ils ont exprimé un intérêt pour les rôles, sans parler des deux acteurs qui conviennent à leurs rôles respectifs d’un point de vue physique, il est prudent de présumer que cette rumeur pourrait s’avérer vraie.

Sujets : Les Quatre Fantastiques