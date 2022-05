Les Quatre Fantastiques : Miles Teller devrait revenir dans Marvel

MERVEILLE

L’acteur de Top Gun: Maverick a évoqué la possibilité de retourner dans le studio de super-héros. Ce serait son état après le clin d’œil dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

© GettyMiles Teller a présenté Top Gun : Maverick à Cannes 2022.

fans de Studios Marvel spéculer avec un redémarrage Les 4 Fantastiques depuis longtemps. Et, comme ils l’ont montré avec Spider-Man : Pas de retour à la maison Avec l’apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield, la franchise de super-héros écoute très bien les demandes de ses fans. En ce sens, en Doctor Strange dans le multivers de la folie il y avait un clin d’œil clair au personnage qu’il savait interpréter Miles Teller. Voici tout AVEC SPOILERS!

Le dernier film de Sam Raimi, avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen, a joué avec le multivers comme jamais auparavant. Dans l’une des réalités dans lesquelles Doctor Strange et America Chavez sont transportés, un groupe appelé le illuminaticomposée de super-héros que l’on a déjà vus comme le Capitaine Carter ou le Professeur X, qui a marqué le retour de Patrick Stewart.

Cependant, qui savait comment voler tous les yeux était Jean Krasinski qui semblait donner vie à monsieur fantastique. Pendant longtemps, les fans ont émis l’hypothèse qu’il serait l’acteur de Bureau celui qui serait incorporé à l’univers cinématographique pour personnifier ce super-héros. Après que Daniel Craig ait rejeté le rôle en raison des risques de tournage dans une pandémie, Krasinski a finalement pris le personnage et surpris les fans de Marvel.

Ce n’était pas la première fois richards de roseau est apparu à l’écran, en fait, c’était en 2015 lorsque Miles Teller a joué dans Les 4 Fantastiques, accompagné de Kate Mara, Michael B. Jordan et Jamie Bell. L’acteur est aujourd’hui loin de ce genre de film : il est actuellement au Festival de Cannes pour présenter Top Gun : Maverickqui sortira la semaine prochaine, et se prépare à atterrir sur Netflix avec tête d’araignée aux côtés de Chris Hemsworth.

En tout cas, il n’écarte pas la possibilité de revenir chez Marvel et d’occuper le même rôle que Krasinski dans Doctor Strange 2. En dialogue avec The Digital Fix, l’interprète a soutenu : «Ce que je regarde pour chaque projet, c’est le script. C’est d’abord et avant tout avec le personnage, le réalisateur, les acteurs et le directeur de la photographie. Toutes ces choses sont ce qui me font prendre la décision”. Et il a conclu : «Si je pensais que tous ces facteurs étaient bons et que nous avions de très bonnes chances de réussir, alors oui, je n’aurais pas de problème avec ça”.

