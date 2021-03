Les quartiers et les églises des premiers moines chrétiens découverts en Égypte

Trois églises primitives et leurs quartiers d’habitation adjacents, certains griffonnés d’anciens graffitis bibliques, ont été découverts en Égypte. La nouvelle découverte met en lumière la vie des moines menés dans l’église copte de l’Égypte ancienne, selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Une équipe archéologique franco-norvégienne a découvert les bâtiments du quatrième au septième siècle après J. .

Une analyse des quartiers d’habitation des moines a révélé des graffitis avec des connotations et des symboles coptes, a déclaré Osama Talaat, chef de la division d’archéologie islamique, copte et juive au ministère, dans une déclaration traduite sorti le 13 mars.

Ce n’est pas la première découverte de l’équipe dans la région. En 2020, les archéologues ont trouvé 19 chambres sculptées dans la roche, ainsi qu’une église qui avait également des graffitis. Ces graffitis étaient «des écrits à l’encre jaune qui incluent des écrits religieux de la Bible en grec, reflétant la nature de la vie monastique dans la région», Victor Ghica, chef de la mission et professeur d’antiquité et d’études chrétiennes primitives au MF norvégien. École de théologie, religion et société, a déclaré dans le communiqué. Le graffiti faisait référence à une colonie de moines qui vivait dans la région depuis le cinquième siècle après JC, a-t-il noté.

Cette structure avait également une salle à manger et des salles résidentielles pour les moines. Les archéologues sur le site ont également trouvé des ostraca – des morceaux de poterie avec des messages grecs écrits dessus, comme un ancien message texte – datant des cinquième et sixième siècles après JC.

Ces découvertes mettent en lumière « les premières congrégations monastiques d’Egypte dans cette région », a indiqué le ministère dans le communiqué.

