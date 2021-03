Les qualifications ouvertes des Rainbow Six Siege en Asie du Sud commencent le 20 mars: tout ce que vous devez savoir

11 mars 2021 16:56:30 IST

Ubisoft organise la deuxième saison de Rainbow Six Siege South Asia Nationals avec les qualifications ouvertes qui commenceront à partir du 20 mars. Les équipes du sous-continent indien pourront participer aux qualifications ouvertes pour gagner une place dans les qualifications fermées. De là, les deux meilleures équipes iront de l’avant pour disputer la première étape des Playoffs Asie-Pacifique du tournoi. En fonction de leurs performances et de leur classement final dans les éliminatoires de l’APAC, les équipes auront alors une chance de gagner une part du prix en argent du Six May Major.

Selon un communiqué de presse, le format du Ressortissants d’Asie du Sud 2021 va être le même que la première saison. Il y aura des qualifications ouvertes à élimination simple où toute personne de la zone géographique est autorisée à participer. Les éliminatoires fermés verront une double élimination pour filtrer les deux équipes qui rejoindront le support des éliminatoires APAC à la fin de la première étape.

Ubisoft a annoncé le calendrier du tournoi qui comportera quatre qualifications ouvertes suivies d’un qualificatif fermé. Le premier qualificatif ouvert débutera le 20 mars et se poursuivra jusqu’au 21 mars. Le deuxième qualificatif ouvert aura lieu du 27 au 28 mars. Alors que le troisième qualificatif ouvert est prévu du 3 au 4 mars, le dernier qualificatif ouvert aura lieu du 10 au 11 avril. Enfin, les qualifications fermées seront organisées du 16 au 18 avril.

Les playoffs de l’étape 1 de l’APAC auront lieu fin avril et Ubisoft publiera bientôt les détails, selon le communiqué de presse. Les équipes qui se qualifient pour les éliminatoires de l’étape 1 de l’APAC sont éligibles pour gagner une partie de la cagnotte des éliminatoires de l’APAC. Le premier prix vaut 5 000 €. Pendant ce temps, le premier prix de la cagnotte régulière est de 3 000 €.

