Les puces Snapdragon 875 auront un support de charge rapide de 100 W

À l’approche de décembre, il est temps d’attendre la présentation du nouvelles puces Qualcomm de plus de puissance pour le prochain cours. Cette année ne fera pas exception et le constructeur américain dévoilera bientôt son prochain produit phare, le Snapdragon 875.

Il n’est pas surprenant non plus qu’un peu plus d’une semaine après leur mise en scène, plusieurs détails soient connus sur eux et l’informateur populaire Station de chat numérique a fait écho à deux très importants: modèles de smartphones que nous verrons au premier trimestre 2021 avec cette puce et qu’il a un soutien pour Charge rapide de 100 W.

Samsung, OnePlus ou Xiaomi, vous serez parmi les premiers

L’informateur bien connu a laissé des noms propres en termes de marques. Ainsi, les fabricants aiment Xiaomi, Black Shark, OPPO, Vivo, Samsung ou OnePlus, entre autres, ils mettront sur le marché un appareil avec le Snapdragon 875 le plus tôt possible.

Bien que Digital Chat Station n’ait pas donné de noms propres (smartphones spécifiques), il a fourni des indices qui ferment le cercle presque définitivement. Ainsi, les premiers modèles qui intégreront la dernière puce Qualcomm pourraient être le Samsung Galaxy S21, le OnePlus 9 Pro et le Xiaomi MI 11. Tous sont attendus pour les premiers mois de 2021.

Prise en charge de la charge rapide 100 W: tout le monde en profitera-t-il?

Comme nous l’avons mentionné, la prochaine puce Qualcomm haut de gamme prendra en charge la charge rapide de 100 W. Cependant, cela ne signifie pas que tous les téléphones qui l’utilisent ajoutent cette fonctionnalité. En réalité, il est fort probable qu’ils ne le feront pas, bien que, soulignons-nous, ils le pourraient.

Les dernières informations circulant sur le réseau suggèrent que Samsung gardera 45W pour le S21 Ultra, tandis que OnePlus et Xiaomi continueront de miser sur leurs propres solutions de charge et laisseront de côté, pour le moment, la charge rapide stratosphérique de 100 W.

