Les publicités d’anniversaire de Kojima Productions sont … de la fumée

Comment pourrait-il en être autrement, les publicités d’anniversaire de Kojima Productions ont plus de fumée qu’un vapoteur derrière une Xbox Series X.

Oh cher coupable! Si nous n’apprenons pas. Kojima dit qu’il va faire quelque chose de «surprenant» et d ‘«excitant» et nous avons tous mis nos mains à la tête en essayant de comprendre le message caché dans ces mots. Mais en fait, Les annonces d’anniversaire de Kojima Productions ont été plutôt truño poussé sur un bâton. Pourquoi allons-nous le nier.

Il maître de la fumée Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’aujourd’hui, 16 décembre, ils feraient quelque chose de spécial et d’excitant à l’occasion de sa cinquième année de vie. Nous étions tous sur Twitter ce matin quand, comme si nous n’avions pas déjà d’expérience avec Kojima, la vérité nous a maculés comme une flaque de boue. L’annonce est une ligne de merchandising de Death Stranding et Kojima Productions et une vidéo de remerciement. Ah! ET un fond d’écran ludens, la mascotte du studio.

Oui, coupable. Ce sont toutes les annonces d’anniversaire de Kojima Productions. Et pour l’instant, il y en aura plus. Alors oubliez une publicité pour Silent Hill ou un nouveau jeu qu’ils veulent montrer car, apparemment, ce n’est pas le moment.

De cette façon, nous les fans revenons (oui, un serveur aussi) pour tomber dans l’un des plus vieux pièges que le créateur a dans son arsenal. Annoncez que vous allez annoncer quelque chose et ensuite ne rien annoncer. Ou du moins rien à voir avec ce que nous voulons tous que cela ait à voir. Car, avouons-le, Death Stranding vous a peut-être plus ou moins aimé et vous êtes peut-être plus ou moins fans de Kojima. Mais quand on parle de « grosse annonce » ou de « nouvelle passionnante » on attend, plus qu’un sweat-shirt, au moins le nom de son prochain match.

Mais c’est Kojima! Et Kojima est pardonné (presque) tout…. Ou non?