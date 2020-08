Les publications suggérées arrivent sur Instagram, pour vous faire rester indéfiniment dans l’application

Dans les prochains jours, les utilisateurs d’Instagram pourraient soudainement commencer à passer beaucoup plus de temps dans l’application. C’est l’effet secondaire des dernières actualités annoncées par le groupe Facebook qui trouvera sa place dans le réseau social photographique: i messages suggérés, une série de contenus supplémentaires qui apparaîtront dans le flux principal, en bas de la bobine de photos et vidéos récentes publiées par les contacts suivis. Le nouveau contenu sera chargé dynamiquement à partir des serveurs de la plateforme et permettra aux utilisateurs de faire défiler l’écran Instagram. potentiellement indéfiniment, toujours à la recherche de nouveau matériel à voir.

Comment fonctionnent les publications suggérées sur Instagram

Quiconque a utilisé Instagram avec une certaine régularité sait que jusqu’à présent, l’application a utilisé un message texte pour avertir les utilisateurs que les photos à voir étaient finies. Continuer à faire défiler la notification afficherait des photos et des clips précédemment consultés, c’est pourquoi l’alerte pourrait servir de signal aux abonnés pour fermer l’application. Avec la mise à jour qui affecte déjà l’application ces jours-ci, les choses ne sont plus comme ça: sous le message “Vous n’avez pas de nouveau contenu à voir”, vous ne pouvez plus trouver les messages les plus anciens des comptes suivis, mais contenu provenant d’autres pages et profils.

L’inspiration de TikTok

Le matériel est choisi par les algorithmes d’Instagram de la même manière que la façon dont la section Explorer est peuplée, mais en plaçant ce contenu directement au bas des principaux risques d’alimentation, l’application certainement plus addictif. La fin du fil de mise à jour est un must pour quiconque utilise l’application, et avec l’ajout des publications suggérées pêchées dans tout l’univers d’Instagram se transforme en un rouleau sans fin de nouveauté. Le mouvement s’inspire de ce qui se passe déjà sur TikTok, qui dans son expérience du défilement vertical offre une quantité infinie de matériel; en effet, les vidéos proposées par la plateforme chinoise ne proviennent pas uniquement des comptes suivis, mais du vaste pool de clips mis en ligne par tous les utilisateurs.

Il est maintenant plus difficile de quitter l’application

Cependant, avec l’introduction des publications suggérées, les développeurs risquent de se contredire: l’avertissement “Vous n’avez pas de nouveau contenu à voir” a été conçu pour rassurer les utilisateurs sur le fait qu’ils peuvent fermer l’application en toute sécurité sans rien manquer d’important et enfin mettre le smartphone dans votre poche. C’était une opération de bien-être numérique, que je propose maintenant à des posts ils invalideront complètement: si sous les interventions les plus récentes maintenant vues, il y a déjà un rouleau interminable d’autres matériaux à voir en attente, il devient plus difficile pour les utilisateurs de décider de fermer Instagram sans les voir.