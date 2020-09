Les psychologues et les thérapeutes condamnent la thérapie de conversion LGBT

Un appel à une thérapie de conversion institutionnalisée en Pologne a été fermement condamné par les experts thérapeutiques et psychologiques du pays.

Plus tôt ce mois-ci, la Conférence épiscopale polonaise des évêques catholiques a déclaré qu’il était «nécessaire de créer [conversion therapy] cliniques… pour aider les gens à retrouver leur santé sexuelle et leur orientation sexuelle naturelle ».

L’appel à un déploiement de la thérapie de conversion – une pratique condamnée par les Nations Unies et presque tous les principaux organes médicaux et psychologiques du monde – a déclenché l’alarme en Pologne, où le sentiment anti-LGBT + est en hausse.

Maintenant, une lettre ouverte de thérapeutes et psychologues polonais, publiée dans le journal Gazeta Wyborcza, indique clairement que la thérapie de conversion n’a pas sa place en Pologne.

Adressé à la communauté LGBT +, il est clair: «Nous nous opposons aux idées promues sous le couvert de la thérapie de conversion, peu importe la forme ou le nom de cette thérapie.

Il ajoute: «En tant que communauté professionnelle, nous nous sentons déterminés à diffuser des connaissances scientifiques sur la sexualité humaine et l’identité sexuelle, à nous opposer à la violence et à apporter de l’aide à ceux qui font face à ses conséquences.

«Malheureusement, vous rencontrez également des préjugés dans les cabinets médicaux et les cliniques. Avant de décider d’assister à des séances avec un conseiller en particulier, interrogez-le sur ses qualifications, son expérience professionnelle et sa position vis-à-vis des personnes LGBT +.

«Vous avez le droit de prendre soin de vous et de déterminer dès le départ si la personne dont vous cherchez l’aide est guidée par des principes scientifiques ou des opinions privées très particulières sur des questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

«Assurez-vous de rechercher les recommandations des organisations sociales travaillant avec les minorités sexuelles, posez des questions directes et attendez de votre conseiller qu’il valide sa qualification professionnelle avec des documents officiels.»

Les thérapeutes et psychologues disent que la thérapie de conversion est «une position idéologique déguisée en traitement».

Il continue: «Nous nous excusons pour chaque situation où, au lieu de l’aide que vous recherchiez, vous avez rencontré un mauvais mot, un diagnostic opiniâtre, un rejet ou une position idéologique déguisée en« traitement ».

«Cela n’aurait pas dû se produire et nous continuerons de rappeler à notre environnement professionnel les normes du conseil psychologique et l’état de la recherche scientifique.»

La soi-disant thérapie de conversion fait référence à la pratique dangereuse et discréditée d’essayer de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Il a été rejeté par toutes les organisations médicales et de santé mentale traditionnelles depuis des décennies, est souvent comparée à la torture et a été associée à des risques plus élevés de dépression, de suicide et de toxicomanie.

L’expert indépendant de l’ONU sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (IESOGI) a appelé à une interdiction mondiale de la thérapie de conversion plus tôt cette année.