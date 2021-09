Les protagonistes de « Lucifer » partagent la possibilité d’un film

La semaine dernière, les fans de « Lucifer » ont finalement assisté à l’arrivée de sa sixième et dernière saison sur Netflix, mettant définitivement fin aux mésaventures de Lucifer Morningstar après l’annulation de sa série sur FOX après la fin de sa troisième saison, donc Tom Ellis avait une opportunité élargie raconter les relations de ce personnage sur terre.

Même si la série est terminée, cela ne veut pas dire que les aventures de Lucifer et de la détective Chloe Decker (interprétée par Lauren German) doivent se terminer pour de bon. Malgré aucun plan officiel, le couple a laissé entendre que les deux seraient prêts à faire un film à l’avenir.

Lors d’une conversation avec The Wrap, Ellis et German conviennent qu’un film sur « Lucifer » n’est pas quelque chose auquel ils devraient penser en ce moment. Cependant, German souligne que ce serait une idée extrêmement amusante. « Mon fantasme est que nous tournions un film de Lucifer, mais dans le style de Naked Gun and Airplane », a commenté l’actrice en riant.

Cependant, Lauren convient avec Ellis que c’est le bon moment pour dire au revoir. « C’est vraiment le bon moment. Ne jamais dire jamais et toutes ces choses, mais on a l’impression que cette performance et ces personnages de cette série, est le bon moment pour finir », a commenté l’acteur.

Allons-nous rejouer ces rôles à nouveau ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au moins, le film semble amusant à l’avenir.

Les fans de « Lucifer » ont été consternés par l’idée que la série ne présente pas la fin heureuse qu’ils attendaient. Lucifer retourna en Enfer avec l’intention d’aider les damnés à résoudre leurs problèmes et ainsi pouvoir entrer au Paradis, tandis que Chloé menait une vie humaine avec l’aide de sa future fille humaine, Rory.

Tom Ellis souligne que si elle s’était terminée sur une fin heureuse, l’équipe derrière la série n’aurait pas été en mesure de présenter l’idée générale de l’histoire, qui est basée sur le sacrifice. Sachant qu’il existe un au-delà et que Lucifer est immortel, Chloé pourrait vivre sa vie humaine avec l’idée de le retrouver dans le futur.