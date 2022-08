Les propriétaires du restaurant indien Ryan Reynolds qualifié de « meilleur d’Europe » n’avaient aucune idée de qui il était

Les propriétaires d’un restaurant familial que Ryan Reynolds a décrit comme le « meilleur indien d’Europe » n’avaient aucune idée qu’ils servaient de la nourriture à un Hollywood A-lister lorsqu’il a passé sa commande.

Depuis 1980, la famille Rahaman dirige le restaurant Light of India dans la ville d’Ellesmere Port, dans le Cheshire, depuis trois générations.

Le message de Ryan Reynolds a fait monter en flèche l’intérêt pour la Lumière de l’Inde. Crédit : Instagram/Ryan Reynolds

Shah Rahaman, qui aide à gérer l’entreprise aux côtés de sa famille, n’était pas au travail la nuit où la commande de Reynolds est passée, ce qui signifie que personne ne sait s’il a commandé ou exécuté ou ce qu’il a commandé.

Une chose est sûre, c’est que sa mère et son père ne regardent pas beaucoup Netflix.

Il a déclaré à 45secondes.fr: « Nous ne savions pas vraiment qu’il était venu parce que ma mère et mon père travaillaient à l’époque, mais le lendemain matin, je me suis réveillé et je suis Ryan Reynolds sur Instagram, alors j’ai regardé son message et j’étais comme ‘hein, c’est notre affaire?’

« Ma sœur entre et dit » Ryan Reynolds nous a postés « et je suis tombé sur ma mère et mon père en disant » Ryan Reynolds est-il entré dans le restaurant?

« Ils ont dit ‘qui est Ryan Reynolds?' »

La maison balti Light of India à Ellesmere Port. Crédit : Google Maps

« Ils ne savent pas qui il est, ce qui est assez surprenant.

«Ensuite, nous avons traversé toute l’agitation pour essayer de savoir s’il avait commandé à l’intérieur ou s’il avait demandé à quelqu’un de commander pour lui à emporter, mais nous ne savons pas vraiment s’il est entré ou a commandé un plat à emporter.

« Le lendemain matin, il a posté et c’est vraiment bizarre et écrasant avec les points positifs et les mots gentils que nous avons reçus des gens. »

La famille Rahaman est propriétaire du Light of India depuis 1980. Crédit : Shah Rahaman

En plus des points positifs, il y a aussi eu quelques petits points négatifs de la part de ceux qui souhaitent faire bouger les choses.

Shah a poursuivi: «Depuis que ses commentaires sont sortis, il y a évidemment eu une augmentation des affaires, tout le monde parle de nous, nous obtenons des choses positives, mais avec chaque positif, nous obtenons aussi des négatifs.

« L’inconvénient est que, évidemment, les gens spéculent sur des choses comme celles que nous lui avons payées.

« Nous sommes une très petite entreprise – nous ne pouvons pas nous permettre de payer Ryan Reynolds ! »

Shah Rahaman aide à gérer l’entreprise avec le reste de sa famille. 1 crédit

Pourtant, toute publicité est une bonne publicité, en particulier lorsque vous êtes une petite entreprise familiale qui vient de sortir d’une pandémie.

La famille Rahaman tient à divertir à nouveau la coutume de Reynolds – donc si vous lisez Ryan, contactez-nous car il pourrait y avoir un repas gratuit pour vous.

« Nous voulons le contacter et lui dire de redescendre et de s’asseoir, nous aurons une conversation », a ajouté Shah.