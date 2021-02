Les propriétaires d’espoir de PS5 se battent contre les Scalpers en Inde

La PlayStation 5 a été lancée en Inde plus tôt ce mois-ci et a été soumise au même genre de problèmes de scalping que l’on voit ici au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les offres sur les marchés en ligne desservant le pays ont été inondées de publicités pour la console à des prix majorés, mais maintenant, ceux qui essaient de mettre la main sur une PS5 à un prix approprié commencent à se battre. Alors que les propriétaires pleins d’espoir attendent un Réapprovisionnement PS5, il y a un effort concentré pour retirer les annonces des scalpeurs faisant la publicité du système à des prix ridiculement gonflés.

Et ça marche aussi, comme le rapporte IGN Inde. La PS5 est vendue par Sony à un prix de détail maximum de 49990 roupies (491 € / 689 € selon le convertisseur de devises de Google), mais les scalpers ont répertorié la machine jusqu’à 80000 roupies (786 € / 1103 €). Désormais, toute annonce qui annonce un prix supérieur au coût officiel est supprimée extrêmement rapidement lorsqu’une communauté dédiée signale les publications. Cela a conduit les scalpers à annoncer leurs actions à un prix inférieur et à demander aux acheteurs potentiels de les contacter en privé, auquel cas ils sont ensuite informés du prix réel de la PS5. De toute évidence, cette augmentation a dissuadé la plupart des gens de donner suite à l’achat.

L’effort est fait sur plusieurs pages Reddit, groupes Facebook et chats de messagerie WhatsApp, où les scalpers sont signalés en masse. S’adressant à IGN Inde, un membre a déclaré: « Nous essayons de signaler toutes les publicités OLX afin qu’ils ne puissent pas vendre plus de MRP et nous pouvons arrêter avant que notre situation ne devienne comme aux États-Unis. Chaque jour, la plupart des publicités descendent très vite. » Cet effort devrait se poursuivre jusqu’à ce que Sony puisse fournir un approvisionnement sain de consoles PS5 à l’Inde.

Les communautés d’autres pays devraient-elles adopter cette approche et essayer de supprimer les listes scalper? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.