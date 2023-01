Les propriétaires de Tesla abandonnent leurs véhicules électriques et leurs actions Tesla à cause des bouffonneries d’Elon Musk

12 janvier 2023 10:28:14 IST

Un nombre croissant de propriétaires de Tesla choisissent de renoncer à leur participation dans la marque de voitures électriques, soit sous forme d’actions, soit sous la forme de leurs véhicules électriques Tesla, en raison de la façon dont Elon Musk s’est comporté, en particulier en ce qui concerne Twitter.

Elon Musk était autrefois réputé pour son attitude avant-gardiste et innovante, mais ces derniers mois, son image en ligne a pris un coup d’une section massive de Twitter. Au cours des deux derniers mois, la plupart de ses fans ont le sentiment que Musk est devenu plus imprévisible et diviseur. De nombreux partisans de Tesla remettent en question leur engagement envers l’entreprise à la lumière de ses opinions controversées et de type théoricien du complot et de la façon dont son acquisition de Twitter s’est déroulée.

L’un des premiers bailleurs de fonds de Tesla, Bob Perkowitz, qui a été parmi les 2 000 premières personnes à réserver une Model S en 2009, est l’un de ces suiveurs. Il est passé à un modèle 2017 et a même commencé à envisager d’acheter une version 2022 car il était si satisfait de l’automobile. Mais Perkowitz a changé d’avis compte tenu de l’escalade des bouffonneries de Musk sur Twitter.

« Elon était une très bonne raison d’acheter la voiture. Il avait une grande marque. Il n’est plus une si grande marque », a déclaré Perkowitz, dans une récente interview avec Insider.

Ce n’est pas seulement Perkowitz qui ressent cela. Le propriétaire de Tesla, Alan Lasoff de Californie, qui a actuellement un SUV Model Y en location, ne renouvellera pas son bail à son expiration. « L’hypocrisie de Musk » est la raison invoquée pour sa décision. Alors que le comportement de Musk devient de plus en plus controversé, de nombreux propriétaires de Tesla commencent à se demander si l’association de la marque avec son PDG vaut le casse-tête.

Alan Lasoff a été décrit par Insider comme ayant déclaré: « Il a dit à tout le monde qu’il achetait Twitter parce qu’il voulait que ce soit en quelque sorte apolitique, mais le jour de l’élection, il a dit que vous devriez voter pour les républicains. » Il est libre d’exprimer ses opinions, mais je n’aime vraiment pas l’hypocrisie chez les individus.

Les actions de plus en plus conflictuelles d’Elon Musk ont ​​amené les propriétaires de Tesla à remettre en question leur engagement envers la marque. De nombreux clients recherchent des alternatives, ce qui nuit à l’entreprise. La technologie et l’innovation de Tesla dans les véhicules électriques continuent cependant de dominer le marché. Bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure les bouffonneries de Musk nuiront à l’entreprise, elle a un nombre important de fans et son objectif est toujours vital.

