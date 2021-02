Les propriétaires de salles de cinéma préviennent que l’augmentation du salaire minimum sera désastreuse

Les propriétaires de salles de cinéma préviennent que l’augmentation proposée du salaire minimum fédéral sera «désastreuse». Des affaires ont été détruites en 2020, en raison de la crise de santé publique, qui persiste. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 60% des salles de cinéma en Amérique du Nord restent fermées, bien qu’il y ait une lumière au bout du tunnel. Selon les analystes, il y a de fortes chances que les cinémas puissent ouvrir d’ici cet été ou à l’automne, ce qui signifie que les gens reviendront probablement voir un nouveau film.

Alors que les nouvelles de la pandémie commencent à s’améliorer pour les cinémas, les propriétaires mettent en garde contre un autre défi de taille à venir. Une augmentation du salaire minimum fédéral a été proposée par le Congrès, ce qui ne s’est pas produit depuis 2009. Dans l’état actuel des choses, le salaire minimum fédéral est de 7,25 €, et les démocrates font pression pour 15 € d’ici 2025, ce qui, selon les propriétaires de théâtre, va tuer leur entreprise. «Cela nous tuerait», a déclaré Byron Berkley, propriétaire de Foothills Entertainment au Texas. « Nous ne pouvions pas justifier l’augmentation de nos prix d’entrée et de nos prix de concession pour compenser ce genre d’augmentation et nous attendons toujours à ce que les gens patronnent l’entreprise. Ce serait désastreux. »

Les cinémas comptent sur des travailleurs à temps partiel qui gagnent environ 7,25 € pour réduire leurs frais généraux afin de maximiser les profits. Cependant, certains États ont augmenté le salaire minimum local au fil des ans, ce qui serait également affecté par l’augmentation fédérale. «Je pense que c’est un vrai mauvais service pour les jeunes employés non qualifiés lorsque nous commençons à les exclure du marché», a déclaré Russell Allen, président d’Allen Theatres à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. « Nous avons embauché des enfants de 16 ans qui ne savent pas ce qu’est un balai, encore moins comment l’utiliser. »

L’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN) n’a pas encore pris de position officielle sur les augmentations du salaire minimum en 2021. Selon Variety, l’OTAN s’est opposée aux augmentations du salaire minimum dans le passé. « Alors que les propriétaires et exploitants de salles de cinéma louent les efforts visant à améliorer le niveau de vie de tous les Américains, l’OTAN estime que l’application d’une augmentation salariale universelle à des régions économiquement disparates étoufferait à la fois la croissance économique du pays et les perspectives d’emploi pour les travailleurs débutants », a déclaré l’organisation. en 2014.

Quant aux grandes chaînes comme Cinemark, AMC Theatres et Regal Cinemas, on pense qu’elles sont mieux placées. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne se sont pas plaints de l’augmentation des salaires au fil des ans. Bien que les plus grandes chaînes disposent de plus de ressources, elles se traduiront probablement par une vente automatisée de billets comme moyen d’économiser de l’argent sur la main-d’œuvre. En raison de l’augmentation du salaire minimum, les théâtres devront probablement augmenter leurs prix, même s’ils sont limités par le montant qu’ils peuvent actuellement facturer. Avec la hausse des prix, les propriétaires de cinémas craignent que de nombreux cinéphiles restent simplement à la maison et diffusent leurs divertissements. Variety a été le premier à rendre compte des cinémas et de l’effet de l’augmentation du salaire minimum fédéral.

Sujets: Salles de cinéma