Les propriétaires de salles de cinéma appellent le Congrès à obtenir une aide immédiate

L’Association nationale des propriétaires de théâtre demande au Congrès un secours immédiat. Pour la plupart, les cinémas en Amérique du Nord sont fermés depuis la mi-mars. Les théâtres de Los Angeles et de New York n’ont jamais vraiment failli ouvrir leurs portes alors que la crise de santé publique continue de faire rage avec des pics de cas quotidiens atteignant des niveaux records presque quotidiennement. Sans l’aide du Congrès, les grandes chaînes de cinéma pourraient devenir une chose du passé.

Le président et chef de la direction de l’OTAN, John Fithian, s’est tourné vers Save Our Stages pour une collaboration. Le mouvement est un effort bipartisan qui tente d’obtenir des milliards de dollars de subventions pour les salles de concert et les théâtres qui ne sont plus autorisés à accueillir de la musique en direct ou des représentations théâtrales. Fithian dit que le besoin de secours doit venir rapidement. Il explique.

« Les cinémas américains ont besoin d’aide maintenant. Bientôt, un vaccin permettra à notre industrie de revenir à la normale, mais sans action bipartisane maintenant dans la session de canard boiteux du Congrès, des centaines de cinémas n’y parviendront pas. Les communautés locales à travers le pays sont et sera définitivement endommagée. Ce Congrès et l’administration ont encore un travail à faire. «

Certaines des salles de concert les plus emblématiques du monde ne pourront peut-être plus jamais ouvrir leurs portes, et la même chose peut être dite pour les cinémas. John Fithian dit: « Le Congrès peut sauver des cinémas en incluant 15 milliards de dollars pour des subventions pour des salles indépendantes dans un programme de secours COVID-19. » Il a poursuivi en notant: «La proposition« Save Our Stages »est la SEULE solution qui fournira le pont dont les théâtres ont besoin pour les voir l’année prochaine, lorsque l’industrie aura une chance de se rétablir. À l’heure actuelle, il n’y a aucun plan pour que le Congrès fournisse l’aide nécessaire pour garder des théâtres comme AMC et Cinemark ouverts.

La nouvelle vient après l’annonce que Disney retirait ses deux derniers films de leur date de sortie en décembre. Guy gratuit et Mort sur le Nil étaient censés ouvrir le mois prochain, mais ils ont été retardés indéfiniment, et il semble que la même chose se produira avec Wonder Woman 1984, dont l’ouverture est toujours prévue le jour de Noël. Warner Bros. n’a pas eu le succès espéré avec Christopher Nolan’s Principe, et les choses semblent aller dans une pire direction par rapport à l’été et au début de l’automne.

Presque tous les grands films qui devaient sortir en 2020 ont été retardés jusqu’en 2021, ce qui comprend Veuve noire, Éternels, Dune, Pas le temps de mourir, Un endroit calme 2, et de nombreux autres films. Avec la récente élection présidentielle, il n’est pas clair si quelqu’un au Congrès fera le travail de fond pour obtenir le projet de loi Save Our Stages devant plus de gens. Quoi qu’il en soit, 2021 commence déjà à paraître plutôt sombre. Variety a été le premier à rendre compte de l’appel de l’OTAN au Congrès.

