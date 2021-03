Les propriétaires de PS4 craignent que leurs jeux ne fonctionnent pas si une pile d’horloge tombe en panne

Les préoccupations concernant l’approche de PlayStation en matière de préservation des jeux sont mûres à la suite d’un rapport suggérant que le fabricant envisage de désactiver les vitrines de certaines de ses anciennes consoles, y compris la PlayStation 3. Pendant que nous attendons toujours la confirmation officielle de cela – et Sony devra communiquer quelque chose assez rapidement si les rumeurs sont effectivement vraies – d’autres spéculations suggérant que le matériel PS4 ne pourra plus jouer à des jeux si une batterie d’horloge interne se réchauffe.

Comme c’est souvent le cas, l’histoire semble avoir commencé sur les réseaux sociaux, bien qu’il ait été repris par de grandes publications depuis. L’essentiel est le suivant: la PS4 comprend une batterie d’horloge interne qui attribue des heures aux déverrouillages Trophy, empêchant les utilisateurs de pouvoir modifier la date ou l’heure à laquelle ils ont gagné des bibelots particuliers. Au fil du temps, comme avec tout le matériel, cette batterie mourra et, bien qu’elle puisse être facilement remplacée, elle nécessite une poignée de main avec les serveurs de Sony lorsqu’elle est réinitialisée pour l’authentifier. Sans cette connexion au PlayStation Network, vous ne pourrez pas jouer à vos jeux.

L’inquiétude pour certains propriétaires de PS4, alors, est qu’il pourrait vraisemblablement venir un moment dans un avenir lointain où votre batterie s’éteindra et où Sony aura désactivé tous ses serveurs, rendant ainsi votre bibliothèque de logiciels physiques obsolète. Cependant, la probabilité que cela se produise au cours des 10 prochaines années est extrêmement faible, et même au-delà de cela, PlayStation pourrait éventuellement publier une mise à jour du micrologiciel qui pourrait résoudre le problème.

Nous avons contacté Sony pour obtenir des commentaires à ce sujet et nous mettrons à jour si nous avons de nouvelles, mais nous vous recommandons de garder la tête froide à ce sujet. Bien qu’il existe des préoccupations légitimes concernant l’approche de PlayStation en matière de préservation des jeux à l’heure actuelle, il existe un certain nombre de facteurs qui devraient s’aligner simultanément pour que votre PS4 arrête de jouer à des jeux – et même dans ce cas, il convient de se rappeler que tous les jeux PS4 peuvent être appréciés sur une PS5. À court terme, il n’y a absolument rien à craindre, et même à long terme, ces problèmes peuvent encore être résolus.